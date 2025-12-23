La delusione di Bologna: non esistono belle sconfitte e questa è stata anche bruttarella

Su Repubblica Bologna Emilio Marrese scrive dalla delusione della piazza per la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli.

Niente Supercoppa, quella se la mette il Napoli nel presepe, ma nemmeno supercolpa. Non esistono belle sconfitte – e questa poi è stata anche bruttarella – e ognuna deve essere inconsolabile, se si vuole crescere e pensare in grande (come ha fatto il Bologna per arrivare a questi livelli insperati). Le finali si perdono solo se si giocano, certamente, ma la delusione è innegabile e la batosta fa comunque tanto male anche ai tifosi del Bologna, che non saranno né devono essere meno orgogliosi oggi di ieri, ma sono stati viziati in questi ultimi due anni da una squadra essa stessa abituatasi alle imprese di lusso e a giocarsela con tutti, guardando negli occhi qualsiasi avversario e spesso facendogli abbassare lo sguardo. Ieri no.

Hanno vinto bene i campioni d’Italia perché stavolta, a differenza della partita persa in campionato al Dall’Ara, hanno fatto vedere il loro valore superiore contro un Bologna che nel frattempo invece ha perso luccicanza e non è mai riuscito, in questo periodo intensissimo, a fare due grandi prestazioni di fila. È una constatazione, non una critica: hanno fatto il loro massimo, non hanno mai sfigurato, hanno fatto qualche partita eccellente (Vigo) e qualcuna così così. Se però fai una partita così così in finale, contro un Napoli in scala reale, al massimo prendi i complimenti, ma non la coppa. E non vale sminuirla adesso: lo sapevamo anche prima che non era la Champions, ma conquistarla avrebbe innegabilmente fatto un’altra pagina di storia (più al Bologna che al Napoli). Il Bologna ha avuto troppe lucine fioche o proprio spente di quelle che devono brillare per forza più delle altre per illuminare notti come quella di ieri.