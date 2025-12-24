La Cremonese potrebbe diventare il Leicester italiano? Probabilmente no, ma con Vardy lì davanti non è vietato sognare

L'analisi del Times: "La sua reputazione aveva già scatenato la “Vardy-mania. I tifosi si precipitarono all’aeroporto per accoglierlo, uno di loro aveva persino il volto di Vardy tatuato sul polpaccio"

Di seguito un’analisi pubblicata dal Times, che racconta l’impatto immediato di Jamie Vardy alla Cremonese e di come l’ex simbolo del Leicester stia guidando la squadra lombarda in una stagione sorprendentemente positiva.

Vardy, il nuovo idolo di Cremona: i dettagli

Si legge sul Times:

Jamie Vardy è in Italia da pochi mesi, ma l’ex simbolo del Leicester City sta già giocando un ruolo da protagonista in quella che sta rapidamente diventando la sua ultima storia da underdog di successo. I quattro gol di Vardy e una serie di prestazioni che gli sono valse il premio di miglior giocatore del mese di novembre hanno fatto sognare agli abitanti della piccola città lombarda di Cremona la possibilità di sostenere una sfida improbabile con il loro “miracolista” in avanti.

Cremona è famosa per essere la patria dei violini Stradivari e così il nuovo virtuoso è stato rapidamente soprannominato “StradiVardy”.

La sua reputazione aveva già scatenato la “Vardy-mania” quando è stato ufficializzato alla Cremonese. I tifosi si precipitarono all’aeroporto per accoglierlo, uno di loro aveva persino il volto di Vardy tatuato sul polpaccio. “Portaci in Europa”, cantavano altri. Circa 1.000 tifosi hanno preso un giorno libero di martedì per assistere a un allenamento a porte aperte: dovevano vederlo per crederci.

Le parole di Vardy

Seduto davanti ai media al Museo del Violino, è stato inevitabilmente interrogato: la Cremonese potrebbe diventare il Leicester italiano? «Il compito principale è assicurarci di restare in Serie A. Se devo essere sincero, era così anche al Leicester», ha detto Vardy. «Quella era la cosa più importante. Affrontare ogni partita una alla volta, dare tutto e quel che sarà, sarà. Alla fine abbiamo vinto parecchio.»

A differenza del Como, società ricchissima del nord della Lombardia, sostenuta da celebrità, questa era una squadra con un budget da metà bassa classifica e ambizioni modeste. Non sorprende che l’arrivo di Vardy abbia suscitato scalpore. Ma cosa ci guadagnava lui? L’attaccante ha spiegato che “guardare negli occhi” l’allenatore della squadra, Davide Nicola — esperto nel salvare club dalla retrocessione, famoso per aver percorso in bicicletta tutta l’Italia per festeggiare la salvezza miracolosa del Crotone — lo aveva convinto a scegliere la Cremonese, dove si era sentito “voluto”.

La Cremonese è già ben avviata verso l’obiettivo della salvezza e Vardy affronterà un’ultima prova di spessore (il Napoli domenica alle 15:00) .

“Tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda e tutti spingono per fare in modo che, alla fine della stagione, possa essere stato un anno di successo”, ha detto Vardy dopo la doppietta al Bologna. Al momento, potrebbe essere il loro miglior anno di sempre, uno in cui StradiVardy dimostra di essere eterno come i violini dai quali prende il nome, guidando un’altra improbabile impresa.