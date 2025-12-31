La Juventus ora vuole pure Sorloth, non sono bastati i soldi mal spesi per Openda

L'ex Lipsia è costato 40 milioni di obbligo di riscatto, poi ci sono David e Vlahovic. Ne parla Tuttosport: "Un giocatore con dei gol nelle gambe sarebbe utile". Se ne sono accorti adesso

Continua lo spendi e spandi della Juventus nel reparto offensivo. Non sono bastati alla dirigenza i soldi spesi per Openda (40 milioni di obbligo di riscatto) e il contratto di 5 anni per David (preso a zero dal Lille) oltre alla situazione Vlahovic (stipendio da 12 milioni di euro e situazione ancora da gestire). Ora si pensa ad un ennesimo 9 oltre a Tonali (lo vuole Spalletti) e a Frattesi, insomma oltre al centrocampo che risulta essere il vero problema tecnico di questa squadra. Tuttosport analizza gli scenari futuri di quello che potrebbe essere l’ennesimo investimento offensivo degli ultimi anni.

La Juventus alla ricerca di un altro 9 (di nuovo): si parla di Sorloth (Tuttosport)

Si legge così sul quotidiano:

“La Juve è alla ricerca di un attaccante con una duplice valenza. Che intanto sia una punta a tutti gli effetti, in grado così di diventare alter ego di Dusan Vlahovic e magari di compensare il deficit fisico in attesa del ritorno del serbo (non avverrà prima della fine di febbraio); che sia poi mobile, che possa essere all’occorrenza un vice Yildiz […]

Insomma: senza fissarsi sui moduli — e Spalletti non potrebbe essere più chiaro — il punto è che un giocatore con dei gol nelle gambe potrebbe tornare estremamente utile. […] In questo senso, per cogliere le sfumature delle richieste juventine, basta fermarsi ad ascoltare qualcuno dei sondaggi raccolti fino a questo momento dai bianconeri: si è parlato di Lucca, ma è una pista complicata per mille motivi; Raspadori è sempre un pallino, lo è anche per Spalletti che l’ha allenato a Napoli, però è più vicino alla Roma […]

Il primo è Alexander Sorloth, bomber dell’Atletico Madrid (4 reti in Liga), 30 anni e norvegese. Per gli spagnoli, per i quali è uno dei titolarissimi, non si muove per meno di 30 milioni di euro. Ergo, si è fatta già in salita. L’altra possibilità porterebbe a Darwin Núñez, proposto in inverno com’era stato già fatto in estate: è in uscita dall’Al Hilal […]

Se non che la Juve rimanga giustamente in attesa di capire come si muoverà il fronte cessioni, se ce ne potranno essere di remunerative […] Un esempio è la situazione di Fabio Miretti: sarebbe una plusvalenza piena e l’interesse della Lazio stuzzica un po’ tutti, la Juve in primis e subito dopo il giocatore, che in questa stagione si è ritagliato il suo spazio ma senza mai fare il salto concreto tra gli intoccabili”.