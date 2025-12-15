Juventus, l’offerta di Tether (rifiutata) porta un incremento del titolo in Borsa del 18%

C&F: al 12 dicembre, la capitalizzazione di mercato era di 915 milioni, mentre dopo il boom odierno è salita a 1,084 miliardi di euro, avvicinandosi all'offerta di Tether.

Dopo l’offerta di Tether alla Juventus per l’acquisto dei bianconeri, il titolo del club ha avuto un incremento del 18% in Borsa.

Aumenta il titolo della Juventus in Borsa

Come riportato da Calcio e Finanza:

Il titolo della Juventus ha fatto registrare un aumento del 18,51%, attestandosi a 2,6 euro per azione (ai massimi dal mese di novembre), contro i 2,34 euro per azione della chiusura della serata del 12 dicembre. Alla data della chiusura precedente, la capitalizzazione di mercato era pari a 915 milioni di euro circa, mentre dopo il boom odierno è salita a 1,084 miliardi di euro, avvicinandosi alla valutazione della Juventus da parte di Tether nella propria offerta (1,1 miliardi di euro).

Dopo le voci circolate di una mega offerta da parte di Tether per acquisire la Juve, John Elkann ci mette la faccia in prima persona e in un video pubblicato sul sito ufficiale della Juventus, sviolina il legame profondo tra la sua famiglia e il club, come motivazione per il loro no.

La Juventus fa parte della mia famiglia da 102 anni, nel vero senso della parola. Nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia ancora più grande, quella bianconera, composta da milioni di tifosi in Italia e nel mondo che amano la Juventus come si amano le persone care. Pensando a questa passione e a questa storia d’amore che ci unisce da più di un secolo, come famiglia continueremo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita.