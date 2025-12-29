Infortunati Napoli, a gennaio rientrano Lukaku e Anguissa (Repubblica)

Conte si è detto molto preoccupato nel post partita della Cremonese, ma invece Repubblica parla di un imminente ritorno di Frank e Romelu

Non è un mistero he in questa stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con numerosi infortunati, tegole non da poco conto che hanno messo a riposo Lukaku, Anguissa, De Bruyne e Meret. Calciatori fondamentali di cui Conte ha dovuto fare a meno fino ad oggi. Lo stesso allenatore ne ha parlato nel post partita della sfida contro la Cremonese sollevando dubbi e preoccupazioni a riguardo: “Gilmour deve recuperare, Anguissa dovrebbe recuperare per fine mese, però poi ci sono altre situazioni, Lukaku e De Bruyne in cui non sappiamo quando torneranno e come. Questo mi preoccupa”

Infortunati Napoli, la situazione

Oggi Repubblica invece va contro corrente e parla di un imminente rientro di Lukaku

“Tra i big sono ancora in infermeria De Bruyne, Anguissa e Meret, mentre Lukaku ha bisogno di altro tempo per completare la lunga convalescenza.

Il Napoli ha reagito all’emergenza e a gennaio riavrà a disposizione pure Anguissa e Lukaku, aspettando De Bruyne. Le rivoluzioni azzurre potrebbero non essere finite qui, insomma. «Se non c’è una strada, bisogna costruirla…»”.