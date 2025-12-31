Iñaki Williams dice che la Supercoppa di Spagna è una m… come la corazzata Potemkin

Il capitano dell’Athletic Club, Iñaki Williams attacca duramente la scelta di disputare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, definendola «una m…» e lontana dai tifosi. Williams denuncia disagi logistici, la sensazione di giocare sempre in trasferta e difficoltà personali legate alla famiglia. Critiche condivise anche da Unai Simón, che sottolinea il drastico calo dei tifosi al seguito. La Supercoppa di Spagna si giocherà a Gedda e vedrà protagoniste le tre grandi di Spagna: Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid, insieme all’Athletic Club, che proverà a ripetere l’impresa del 2021, quando sconfisse il Barcellona in finale per 2-3 dopo i tempi supplementari. Il Paese ha un contratto per ospitare l’evento fino al 2029 che dura da quasi dieci stagioni.

Williams: «Per me giocare in Arabia Saudita è una m….»

Lo scrive The Athletic

«Per me giocare (il torneo) in Arabia Saudita è una m—». «Portare una competizione nazionale in un altro Paese non rende facile ai tifosi spostarsi e seguire le partite. «Quando giochiamo lì, sembra di essere la squadra in trasferta. Inoltre, nei prossimi giorni diventerò papà ed è un grande disagio dover viaggiare fin qui con mia moglie e mio figlio». L’esterno ha comunque assicurato che sarà «a disposizione» e che «cercherà di dare il massimo», ma aveva già criticato in passato la sede del torneo, dicendo ai media all’inizio dell’anno, tramite Goal, che «non ha alcun senso».

Williams non è l’unico giocatore dell’Athletic ad aver assunto una posizione apertamente critica sull’accordo. Il compagno di squadra Unai Simón ha dichiarato a novembre che «invece di 40.000 o 50.000 persone che viaggiano in Spagna, se si gioca in Arabia Saudita ne viaggeranno 2.000». «Ogni volta sempre meno», ha detto, come riportato da AS. «Perché chi c’è stato ha visto com’era e non vuole tornare.

L’Athletic tornerà in campo in Liga il 3 gennaio, prima di volare in Arabia Saudita per la semifinale del 7 gennaio. In caso di vittoria, disputerà la finale l’11 gennaio, per poi rientrare in Spagna e affrontare il Mallorca in campionato sei giorni più tardi.