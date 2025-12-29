In una Serie A povera di gol, Lautaro Martinez è l’unico capace di segnare (Guardian)

Guida la Serie A con 15 gol nell’anno solare, pari a Orsolini e senza rigori segnati. Rispetto ad altri campionati, il bottino è basso: Mbappé ne ha 39 in Liga, Kane 31 in Bundesliga, Haaland 27 in Premier.

Lautaro Martinez è il protagonista del momento in Serie A, con gol decisivi che tengono l’Inter in testa alla classifica. Nonostante una stagione complicata, l’attaccante argentino continua a dimostrare efficienza e leadership, risultando il miglior marcatore dell’anno solare.

Scrive il Guardian, con Nicky Bandini:

“La stagione dell’Inter finora è stata fatta di alti e bassi, mentre la squadra sta ancora cercando una propria identità a sei mesi dall’inizio dell’era Cristian Chivu in panchina. I nerazzurri hanno perso quattro partite di campionato – incluse quelle contro le rivali per il titolo Juventus, Milan e Napoli – e sono stati eliminati dalla Supercoppa prima della finale dal Bologna.

Eppure, la vittoria di domenica significa che l’Inter chiude il 2025 in testa alla Serie A, pur avendo disputato una gara in meno rispetto a metà delle squadre del campionato. Il Milan è a un solo punto di distanza, il Napoli a due, con Juventus (a quattro) e Roma (a sei) ancora pienamente in corsa”.

Lautaro Martinez pezzo unico nel nostro campionato

Lautaro Martinez è il capocannoniere della Serie A nel 2025 con 15 gol, pari a Riccardo Orsolini, ma senza rigori segnati. Secondo il Guardian, è uno dei cinque migliori attaccanti al mondo, nonostante le critiche ricevute:

“In un momento in cui segnare è particolarmente difficile in Serie A, l’Inter può contare sul giocatore più abile nel farlo. Il gol di Lautaro contro l’Atalanta non è stato spettacolare, ma l’argentino ha sfruttato l’occasione con grande efficacia: si è preparato il tiro col destro e ha concluso con calma col sinistro, superando uno dei migliori portieri del campionato.

Se qualcuno avesse bisogno di ricordarsi che certe conclusioni non sono mai semplici come sembrano quando riescono ai migliori, Lazar Samardzic ne ha dato una dimostrazione poco dopo. All’87’, con una grande occasione per pareggiare, il serbo ha calciato fuori da posizione centrale e senza marcatura all’interno dell’area piccola dell’Inter”.

E continua:

“Lautaro è in grande forma ultimamente, avendo segnato in quattro partite di campionato consecutive. È il capocannoniere della Serie A finora in questa stagione e, con la rete di domenica, ha agganciato anche Riccardo Orsolini in testa alla classifica dei marcatori dell’anno solare, con 15 gol ciascuno. Anche se il bottino del giocatore del Bologna è forse più impressionante – dato che gioca da esterno e non da centravanti – include comunque quattro rigori, mentre Lautaro non ne ha calciato nessuno.

Va detto, però, che quota 15 è piuttosto bassa per il primo posto. Per fare un confronto, Kylian Mbappé guida la Liga con 39 gol, Harry Kane la Bundesliga con 31 ed Erling Haaland la Premier League con 27″.