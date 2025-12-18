In caso di rigori sarà Milinković-Savić contro Maignan (Gazzetta)

Il serbo in carriera ha neutralizzato nove rigori su 45 in campionato. il francese 15 rigori parati su 67. Milan e Napoli sanno già quali contromisure adottare nella semifinale di oggi.

Milinkovic-Savic per il Napoli, Maignan per il Milan. La Gazzetta dello Sport si pone una domanda:

“La domanda è una sola: e se si andasse ai rigori? I supplementari non sono previsti dal regolamento. Giovanni Di Lorenzo ha dribblato l’ipotesi con il sorriso («Vogliamo andare in finale nei 90 minuti»), ma Milan e Napoli sanno già quali contromisure adottare nella semifinale di oggi.”

Milinkovic-Savic sfida Maignan

Prosegue la Gazzetta dello Sport:

“Una arriva dalla Serbia. Porta una barba lunga alla Nicolai Lilin e sui rigori se la cava bene sotto ogni punto di vista. Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, sa sia parare sia segnare. In carriera ha neutralizzato nove rigori su 45 in campionato. Gli ultimi a finire nella rete dei suoi interventi sono stati Morata e Camarda. In passato, ai tempi del Torino, ha ipnotizzato anche Džeko, Insigne, Pulisic, Castro e Retegui, quattro solo nella scorsa stagione.

Con il Cagliari, nell’unica sfida stagionale finita ai rigori, ha anche calciato e segnato il settimo penalty della serie vinta dal Napoli. Lo aveva già fatto in un Milan-Torino di Coppa Italia nel 2021. Merito di un passato da attaccante, da cui ogni tanto prende spunto: otto anni fa colpì la traversa su punizione in Torino-Carpi di Coppa Italia”.

La Rosea si concentra poi sull’altra compagine:

“La contromisura del Milan ha invece la targhetta francese. Magic Mike conserva il soprannome anche dagli undici metri: 15 rigori parati su 67. Tra le vittime eccellenti figurano Dybala e Calhanoglu, entrambi quest’anno, ma anche Kvaratskhelia, Falcao e Salah”.

Chi calcerà i rigori?

Conclude il quotidiano italiano:

“Al netto di sostituzioni e imprevisti, per il Napoli Conte dovrebbe affidarsi a Hojlund, McTominay, Politano, Lang e Neres. Le statistiche dicono che Rasmus ha segnato due rigori su tre, McTominay uno su uno, Lang sette su nove, Politano dieci su quattordici, mentre Neres non ne ha ancora realizzati ma calcia bene. Occhio anche a Elmas e Lobotka, entrambi affidabili dagli undici metri. Tra i convocati c’è Lukaku, forte di 41 gol su 48 rigori calciati, ma le possibilità di vederlo entrare solo per battere un penalty sono minime.

Nel Milan i possibili rigoristi sono Pulisic, Modrić, Nkunku, Rabiot e Saelemaekers. Pulisic è a 13 su 15, Modrić a 24 su 30, Nkunku a 12 su 15, mentre Rabiot e Saelemaekers non hanno precedenti nei 90 minuti. Leão è in dubbio, ma la sua media è buona, quattro su cinque. Bonus finale sugli allenatori: Conte non ha mai calciato rigori in carriera, Allegri invece ne ha segnati 17 su 20. Qualche consiglio ai suoi può darlo”.