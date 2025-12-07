Il Villarreal è ora la terza squadra della Liga e l’unica alternativa al duopolio Barça-Real (El País)

La squadra di Marcelino è a -5 punti dalla vetta e tiene il passo delle big grazie a una difesa solida e un attacco creativo. Ha superato l'Atletico nelle gerarchie.

Il Villarreal si sta affermando come la terza squadra della Liga spagnola in questo inizio di stagione. Al momento è infatti dietro a Barcellona e Real Madrid in classifica, a 35 punti e a -5 dalla vetta (con una partita in meno rispetto ai blaugrana). Hanno superato anche l’Atletico Madrid (che ha una gara in più). Ieri la squadra di Marcelino ha vinto 2-0 contro il Getafe grazie ai gol dell’ex Inter Buchanan e l’attaccante georgiano Mikautadze.

Il Villarreal sta cavalcando l’onda in campionato, senza problemi a tenere il passo con le big. La squadra di Marcelino, molto solida in difesa e creativa in rifinitura, ha agguantato la sesta vittoria consecutiva contro il Getafe grazie a un paio di genialità di Buchanan e Mikautadze. Il Sottomarino è confermato come la squadra dietro a Barcellona e Real Madrid, davanti all’Atlético. Pochissimi confidano in una sorpresa a fine campionato, ma il Villarreal, sempre così ordinato e unito, mantiene viva l’illusione dei suoi tifosi, che lo incoronano come alternativa al duopolio del calcio spagnolo.

Scontro aperto tra la Liga e i giocatori dopo la protesta silenziosa andata in scena nella nona giornata. I calciatori avevano fermato le partite per 15 secondi in segno di protesta contro la mancata chiarezza sul progetto di portare Villarreal-Barcellona a Miami. Ora l’istituzione guidata da Javier Tebas ha avviato un’azione legale presso il Sima (Servizio Interfederale di Mediazione e Arbitrato) per stabilire se il gesto possa configurarsi come sciopero illegale. Ne parla As.

Il 22 ottobre, dopo la caduta del Piano Miami, Tebas avvertì David Aganzo, presidente dell’Afe, che avrebbe denunciato i giocatori per la pausa di 15 secondi effettuata all’inizio di ogni match della nona giornata. «Voglio che decida un giudice» ha detto il presidente della LaLiga al massimo rappresentante tra i giocatori. E questa settimana LaLiga ha avviato le misure legali pertinenti. La mossa compiuta da Tebas è stata quella di intentare una causa presso la Sima per capire se ci sia stato o meno uno sciopero illegale. Che potrebbe essere un passo prima di finire in tribunale.