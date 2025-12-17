Per violazione del monopolio, anche se i biglietti sono stati venduti all'estero. Ha vinto la federtennis francese. Viagogo condannata a pagare un milione di euro

Il sito Viagogo condannato in appello per “rivendita non autorizzata di biglietti per il Roland-Garros” (L’Equipe)

La notizia la leggiamo da L’Equipe. La federazione francese di tennis era in conflitto dal 2018 con il sito di rivendita dei biglietti Viagogo, ha vinto con la condanna in appello della piattaforma.

Scrive il quotidiano sportivo francese:

La Federazione francese di tennis è stata in conflitto per diversi anni con il sito Viagogo.com che aveva messo in vendita – senza autorizzazione – i biglietti per il Roland Garros. Il 16 aprile 2018, il tribunale distrettuale di Parigi aveva ordinato alla piattaforma di rivendita di rimborsare la federtennis francese di 75mila euro.

Viagogo era già stato condannato una volta il 13 dicembre 2022 dalla Corte Giudiziaria di Parigi. La piattaforma aveva fatto appello ma oggi la Federtennis francese (Fft) ha annunciato che la Corte d’appello di Parigi ha “confermato che la rivendita di biglietti da parte delle società Viagogo GmbH e Viagogo Entertainment Inc., anche se si svolge al di fuori del territorio francese, costituisce una violazione del monopolio operativo detenuto dalla Federazione francese di Tennis (Fft) sulla vendita dei biglietti di accesso al Roland Garros”.

«La Fft accoglie con grande soddisfazione questa nuova condanna che conferma la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2022 dalla Corte Giudiziaria di Parigi mentre sanzionava in maniera più aspra le società Viagogo (1.030.000 euro)» ha comunicato anche l’organo di governo del tennis francese.