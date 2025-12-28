Il Napoli sta preparando un’offerta di prestito con diritto di riscatto per Mastantuono del Real Madrid

Il Napoli guarda al mercato di gennaio e pensa a Franco Mastantuono del Real Madrid: il club prepara un prestito con obbligo di riscatto, ma l’offerta potrebbe non essere accettata. Il punto dell’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X.

Napoli su Mastantuono? I dettagli

Riporta Konur su X:

Il Napoli sta preparando un’offerta di prestito con diritto di riscatto a gennaio per il centrocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono! Il valore complessivo potrebbe arrivare a 50 milioni di euro, ma l’offerta dovrebbe essere respinta. I club della Premier League lo stanno monitorando, ma finora non ci sono offerte.

Napoli are preparing a January loan + buy option bid for Real Madrid’s Argentine midfielder Franco Mastantuono! 📌 Total value could reach €50M, but the offer is expected to be rejected. 👀 Premier League clubs are monitoring him, but no bids yet. pic.twitter.com/dXHodeiBis — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2025

Romano su Youtube:

A proposito di profili dall’estero, tante domande sul nome di Leon Goretzka per il Napoli. Allora, per quanto riguarda Goretzka, ragazzi, è un giocatore che, da intermediari — quindi non parliamo di agenti direttamente, ma da intermediari — è stato proposto a tante squadre nell’ultimo periodo di tempo, essendo in scadenza di contratto col Bayern Monaco e senza un accordo per rinnovare al momento. Quello che posso dirvi è che a me risulta che il Bayern non abbia tutta questa voglia di privarsi di Goretzka.

Il Bayern è molto contento della squadra che ha oggi. Il Bayern arriverebbe fino in fondo la stagione con questa squadra. Quindi diciamo che il Bayern e l’allenatore Vincent Company non hanno grande voglia di cambiare già nel mese di gennaio o di toccare qualcosa in una squadra che sta demolendo tutti i record in Bundesliga e sta facendo molto bene anche in Champions League. Quindi in questo momento dal Bayern non arrivano grandi feedback di uscita.

È chiaro che, essendo un giocatore a scadenza, da parte degli intermediari ci sia il tentativo di proporlo ai club interessati a un centrocampista, e il Napoli è una delle grandi squadre d’Europa che stanno cercando a centrocampo per quanto riguarda il mercato invernale. Al momento questo, cioè, è un discorso prospettato da intermediari, ma non è un Napoli che chiama il Bayern e inizia ad oggi una trattativa Goretzka. Quindi, se così fosse, vi aggiorneremo.