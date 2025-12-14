Il Napoli Club Istanbul ha visto Udinese-Napoli con la console generale d’Italia a Istanbul, lei tifa Udinese

In occasione della gara di campionato Udinese–Napoli, il Napoli Club Istanbul ha organizzato un evento aperto alle famiglie, trasformando la partita in un momento di incontro e di auguri natalizi per la comunità azzurra presente in Turchia. All’iniziativa ha preso parte anche la Console Generale d’Italia a Istanbul, dottoressa Elena Clemente, presente sia in qualità di rappresentante delle istituzioni sia come tifosa friulana, accogliendo l’invito del Club.

La partecipazione è stata particolarmente numerosa, con un’ampia presenza di famiglie e bambini, segnale di un tifo che guarda al futuro. L’evento ha visto la convivenza e l’incontro tra sostenitori napoletani e turchi, uniti dalla passione sportiva e da un clima di condivisione. L’ottima riuscita dell’iniziativa è stata solo in parte offuscata dall’esito del match, che non ha permesso di rendere la serata completamente festosa dal punto di vista sportivo.