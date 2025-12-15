Il Napoli cade a Udine e gli alibi di Conte non reggono (Damascelli)

Classifica imprevedibile. Damascelli analizza una giornata caotica di Serie A: Inter in testa tra polemiche arbitrali, Napoli sconfitto e criticato per gestione e alibi sugli infortuni, Milan fermato, Fiorentina travolta e duramente bacchettata. Nel mirino anche arbitri, Var e tifoserie violente.

Scrive Damascelli per il Giornale:

“Vittoria potente ma con affanni finali a Genova e l’Inter se ne va in testa per grazia ricevuta. La classifica è una porta girevole ma di un albergo a tre stelle, giornata imprevedibile: perde il Napoli, pareggia il Milan, all’inferno dantesco la Fiorentina, comici errori degli arbitri, il loro football impunito prosegue, il manifesto rigore non fischiato alla Cremonese a Torino, i due espulsi della Lazio, il gol cancellato a Pulisic, confermano il protagonismo e la mediocrità arbitrale”.

Leggi anche: Il Napoli ha un problema nelle trasferte che prescinde dalle assenze (Tuttosport)

Classifica porta girevole

In questo punto il giornalista continua l’articolo con un breve focus sul Napoli di Antonio Conte:

“Oltre alle polemiche, il pari rossonero ribadisce il difetto difensivo di Allegri, stupisce in parte la settima sconfitta (champions compresa) dei campioni d’Italia, il triplo impegno settimanale intossica il gruppo, gli infortuni non sono una esclusiva di Conte ma rappresentano l’alibi puntuale del salentino, l’Udinese ha dominato, un paio di gol annullati dal clan di Lissone avrebbero umiliato il Napoli”.

E conclude:

“Non c’è Var che tenga per i calciatori della Fiorentina che, prima vanno a chiedere stucchevoli scuse sotto la curva dei tifosi, poi entrano in silenzio stampa e si rifugiano in ritiro, sarebbe ideale un convento di frati eremitici.

I tifosi? Si potrebbero trasferire in terra araba i delinquenti che hanno devastato l’area di Marassi a Genova. Viaggio di sola andata”.