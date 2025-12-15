Il Napoli ha un problema nelle trasferte che prescinde dalle assenze (Tuttosport)

Tuttosport inchioda il Napoli alle sue responsabilità dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese

“Sulle gambe mercoledì a Lisbona, il Napoli non poteva certo essere brillante ieri a Udine, alla settima partita in 23 giorni e con un organico pesantemente ridimensionato dagli infortuni. I campioni d’Italia hanno provato a sopperire con la compattezza alla mancanza di energia, ma alla fine hanno dovuto cedere a un’Udinese che proprio nell’energia, Kosta Runjaic dixit, ha trovato la chiave della meritata vittoria”.

Il Napoli ha un problema trasferte

“Alla luce dei tre ko arrivati in altrettante trasferte europee, quello del rendimento lontano dal Maradona è un problema che prescinde dalle assenze e sul quale Conte dovrà lavorare per evitare che appesantisca ulteriormente il passo azzurro: la caduta di ieri, intanto, è costata la testa della classifica, ora occupata dall’Inter a + 2 sugli azzurri e con in mezzo il Milan a +1”.