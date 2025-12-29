Il mercato di gennaio sarà cruciale per la corsa scudetto, ma la Gazzetta non considera il Napoli

Forse perché il Napoli a gennaio potrà fare mercato solo a costo zero. O forse perché Conte è stato così bravo a incerottare il suo Napoli da non far avvertire la precarietà

Manca pochissimo all’apertura del mercato di gennaio, un mercato che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere cruciale per lo scudetto quest’anno.

“E quest’anno in un torneo così equilibrato, soprattutto ad alta quota, chi si rinforzerà nel modo giusto potrebbe fare la differenza. Tra pochi giorni, venerdì 2, c’è la riapertura ufficiale (stop il 2 febbraio)ma diversi club, soprattutto di prima fascia, si stanno già muovendo”.

Infatti proprio la classifica così corta in vetta potrebbe essere influenzata da eventuali colpi di gennaio.

“Insomma, l’inizio di sessione fa ben sperare. I motivi? Diversi. Il grande equilibrio in vetta e la consapevolezza che il tassello giusto può far pendere la bilancia da un lato o dall’altro. Ma anche l’obbligo di non fallire la qualificazione alla ricchissima Champions (4 ingressi sicuri e chissà che non arrivi di nuovo il quinto in base al ranking): questo aspetto potrebbe dettare ritmi (e investimenti) in questa sessione di riparazione. Servirà anche un pizzico di fortuna e tutti potranno sognare”.

Ma tra i nomi passati in rassegna dalla Gazzetta non ce n’è nessuno per il Napoli di Conte. Forse perché nonostante a linea virtuosa sempre voluta da Aurelio De Laurentiis e i conti sempre in ordine, il Napoli a gennaio potrà fare mercato solo a costo zero. O forse perché Conte è stato così bravo a incerottare il suo Napoli da non far avvertire la precarietà