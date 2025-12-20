Il Manchester City travolge il West Ham 3 a 0 e supera momentaneamente l’Arsenal in classifica

Il Manchester City continua a correre senza sosta in Premier League e lo fa con l’ennesima prova di forza davanti al proprio pubblico. All’Etihad Stadium, i Citizens superano il West Ham con autorità, trascinati da un Erling Haaland ancora una volta decisivo. Riuscirà l’Arsenal a tenere il passo?

Manchester City-West Ham: il report del match

Forte di un momento di forma eccellente, con sei successi consecutivi tra tutte le competizioni, la squadra di Pep Guardiola ha preso subito il controllo della gara.

Dopo appena cinque minuti, Erling Haaland ha portato avanti i suoi con una conclusione ravvicinata che non ha lasciato scampo ad Alphonse Aréola (1-0). L’attaccante norvegese è stato costantemente pericoloso in fase offensiva, ben assistito dalla coppia Foden–Cherki, e si è distinto anche come uomo assist al 38’: in seguito a un recupero alto di Rayan Cherki, Haaland ha apparecchiato il pallone per Tijjani Reijnders, che ha firmato il raddoppio battendo nuovamente l’ex portiere del Psg (2-0).

Nella seconda frazione di gioco, Haaland ha messo il sigillo sulla sua prestazione personale realizzando la doppietta al 69° minuto (3-0). Grazie a questo successo, il Manchester City sale temporaneamente al comando della Premier League, in attesa della sfida di questa sera alle 21:00 tra Everton e Arsenal.

Scrive così il Times:

“Un ultimo cross da difendere, un altro tiro da murare, un’ennesima parata da compiere — o almeno così sembrava. L’Arsenal ha fatto tutto questo eppure l’Aston Villa continuava ad attaccare. Buttavano corpi sul pallone, corpi a terra, e non c’era comunque tregua contro la squadra feroce e insistente di Unai Emery. […] Buendía si è battuto il petto, Emery ha stretto il pugno, le riserve del Villa sono entrate in campo e Mikel Arteta ha abbassato la testa. Per la prima volta da agosto l’Arsenal ha perso — e ora il Villa è soltanto a tre punti. Pretendenti al titolo? Certamente. Qualsiasi squadra guidata da Emery, qualsiasi squadra capace di seminare il caos contro un avversario organizzato come l’Arsenal, non può essere sottovalutata. Se l’Arsenal fosse riuscito a resistere, si sarebbe potuto parlare dell’ennesimo scivolone evitato. [