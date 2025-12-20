Il Liverpool zitto zitto risale al quarto posto: batte 2-1 il Tottenham che ha finito in nove

Il Guardian: "Il Liverpool ottiene la seconda vittoria consecutiva grazie ai gol di Alexander Isak e Hugo Ekitiké, ma avrebbe vinto undici contro undici?"

Il Liverpool supera il Tottenham grazie ai gol di Isak ed Ekitiké, ma la partita è segnata dall’espulsione di Xavi Simons al 33′. Gli Spurs hanno finito addirittura in nove per l’espulsione di Romero nel recupero. I Reds agganciano il Chelsea al quarto posto nonostante la crisi prolungata. L’analisi del Guardian

Tottenham-Liverpool, cronaca di un match tesissimo

Scrive il Guardian:

Il Liverpool ottiene la seconda vittoria consecutiva grazie ai gol di Alexander Isak e Hugo Ekitiké, ma resta da capire se ciò sarebbe avvenuto senza l’episodio del 33º minuto. Xavi Simons ha ricevuto un rosso molto “moderno” dopo una revisione Var per un intervento scomposto su Virgil van Dijk, impedendo a entrambe le squadre di esprimere un’impressione autentica di sé.

Ekitiké sembrava aver chiuso la partita, ma il gol nel finale di Richarlison (all’83’), un piccolo segnale di orgoglio per gli Spurs, ricordava ai campioni d’Inghilterra le loro fragilità. Un altro cartellino rosso, questa volta per Cristian Romero nei minuti di recupero, ha ulteriormente accentuato il caos.

La dinamica del rosso a Simons

Simons, correndo avanti per pressare Van Dijk nella metà campo del Liverpool, non è riuscito a frenare in tempo e ha colpito il difensore dopo che il pallone era stato scaricato. L’arbitro John Brooks gli aveva inizialmente mostrato il giallo, ma, dopo il controllo del Var, lo stesso arbitro ha estratto il rosso.

Al rallentatore, l’intervento è sembrato pericoloso; in tempo reale l’impressione era meno netta e sembrava il tipo di espulsione che raramente accadeva prima che la tecnologia diventasse parte integrante del calcio. L’unico elemento indiscutibile era che Simons fosse stato imprudente, non malizioso.

I gol

Il punteggio si sblocca al 66′ con Isak. Grazie a Szoboszlai e a un passaggio intelligente di Florian Wirtz, Isak è entrato in area di rigore e ha concluso con il sinistro in modo preciso. Nel farlo, ha subito un contatto da parte di Micky van de Ven ed è stato costretto a uscire dal campo. Era in campo da meno di 15 minuti.

Kolo Muani ha sfiorato il pareggio subito dopo, ma il suo tiro ha colpito prima Milos Kerkez e poi la traversa.

Poi, Jeremie Frimpong, subentrato a Isak per la prima volta in due mesi, ha dribblato Spence prima di servire un cross preciso che Ekitiké, sospeso in aria, ha colpito di testa. L’esito era ormai scritto nonostante il gol di Richarlison negli ultimi minuti e l’espulsione di Romero per un calcio a Ibrahima Konaté.