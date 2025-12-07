Il 20enne Bardghji si prende la scena nel 5-3 del Barcellona sul Betis: Flick ha vinto la scommessa sui giovani (Sport)

Lo svedese è stato autore di un gol e un assist. Il club lo aveva ingaggiato inizialmente per la Primavera; ieri è stato schierato titolare al posto di Raphinha.

Ieri il Barcellona ha vinto 5-3 contro il Betis (quinto in classifica), a Siviglia. Oltre a Ferran Torres che ha segnato una tripletta, uno dei protagonisti della gara, inatteso, è stato Roony Bardghji, autore di una gol e di un assist. Il ventenne è arrivato in Spagna quest’estate dal Copenhagen per circa 2 milioni di euro ed era stato inizialmente ingaggiato per giocare nella Primavera; tuttavia, le emergenze in attacco e un ritiro estivo convincente hanno fatto sì che il tecnico Hansi Flick lo portasse in prima squadra.

Roony Bardghji protagonista inatteso della vittoria del Barcellona sul Betis

Mundo Deportivo scrive a proposito del match:

La squadra di Flick ha travolto un Betis troppo debole in difesa. La capolista della Liga mantiene il passo, così come l’evoluzione nel suo gioco, in un altro di quei giorni in cui Ferran Torres si è affermato. Roony ha segnato il suo primo gol da giocatore del Barça. Alla fine, sul 5-1, ha rallentato, e il Betis è passato a 5-3.

L’edizione odierna di Sport si concentra proprio sulla prestazione del calciatore classe 2005:

Roony Bardghji non ha giocato un minuto nelle ultime cinque partite. Tuttavia, Hansi Flick ha deciso di schierarlo al posto di Raphinha e includerlo nell’undici iniziale. A priori, un ballottaggio complicato per un calciatore di 20 anni che aveva avuto poche opportunità, ma che ha saputo approfittarne con una prestazione di enorme personalità. Tanto che ha segnato un grande gol e fornito un assist a Ferran Torres, il secondo in stagione. Roony è stato il calciatore rivelazione, il giovane attaccante svedese ha dimostrato che Flick aveva avuto ragione a dargli quell’occasione d’oro. Ha totalizzato 195 minuti di gioco in nove presenze, ieri ha giocato fino al 68esimo. Flick ha sempre mostrato il suo coraggio di scommettere sui giovani o su giocatori che hanno forse meno seguito; sta dimostrando che meritano un’opportunità. Come Roony.