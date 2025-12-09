Heskey: «I genitori agli allenamenti fanno male, i bambini guardano loro e non si concentrano»

L'ex bomber inglese è un'icona dell'antirazzismo. E dice al Guardian: "Ai miei tempi ci dicevano di tutto, ma oggi con i social è molto peggio. E' terribile"

Emile Heskey è cresciuto in un calcio – Leicester, Liverpool, la nazionale inglese – in cui il mantra per combattere il razzismo allo stadio era “fai finta di niente, ignorali”. Lui proprio non è d’accordo, ha anche creato “Football Safety App”, un nuovo strumento online attraverso il quale i tifosi possono segnalare abusi razzisti nel calcio. Una volta è stato costretto a fuggire da uno stadio con due dei suoi figli, Jaden e Reigan, oggi promettenti ragazzi del Manchester City, mentre li insultavano. I bambini avevano quattro e sei anni. Al Guardian dice che oggi è molto peggio.

“I social hanno peggiorato gli abusi. Puoi abusare di chiunque tu voglia in qualsiasi momento. Credo che ci sarebbero stati crimini e abusi simili anche negli stadi. Ma ora è terribile. Sono finiti i tempi in cui dicevi di non ascoltarle, di porgere l’altra guancia. Ignorali e basta. No. Perché le ragazze dovrebbero ignorare gli abusi? Sono anni che li ignoriamo e basta. Chi siamo noi per dire di ignorarli? Dovremmo aiutarle a denunciarli, a farle sentire a loro agio in quello spazio”.

L’app Football Safety, che invia segnalazioni a un centro di esperti di sicurezza che collabora con il personale dello stadio e la polizia, “non riguarda il razzismo, riguarda tutto”, spiega Heskey. È nata dal suo desiderio di rendere il calcio un ambiente più sicuro e di proteggere i suoi due figli che muovono i primi passi nel mondo del calcio professionistico.

Riguardo ai figli Heskey regala un’altra lezione di comportamento genitoriale: “Quando erano piccoli, mi facevo da parte. Una cosa che non mi piaceva vedere era quando i bambini continuavano a guardare i genitori. Bisogna essere concentrati. Sono cresciuto in un’epoca in cui i genitori non partecipavano mai ad un allenamento. L’attenzione era rivolta all’allenatore. Ora tutti i genitori sono presenti agli allenamenti, e tutti guardano freneticamente a destra e a sinistra, quindi non ci si concentra su ciò che l’allenatore sta dicendo. Reigan e Jaden non mi hanno mai visto al campo di allenamento. Ero lì, ma mi mettevo così lontano che nessuno mi avrebbe visto. Volevo che si concentrassero sull’allenamento, altrimenti non imparavano. E se guardi sempre i tuoi genitori, non ti fa bene”.