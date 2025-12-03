Hannah Schmitz l’ex stagista diventata la stratega della Red Bull, c’è lei dietro la rimonta di Verstappen

Hannah Schmitz, stratega della Red Bull da oltre 15 anni, è la mente dietro molte vittorie di Max Verstappen, inclusa quella recente in Qatar. Laureata a Cambridge, analizza dati e scenari per prendere decisioni fulminee durante i Gp di Formula Uno. Celebre per scelte audaci come la strategia a tre soste di Interlagos 2019, ha spesso ribaltato le gare con il suo sangue freddo. Dal 2021 guida l’ingegneria strategica del team, imponendosi in un ambiente ancora fortemente maschile. il ritratto è del portale belga La Dernière Heure.

Chi è Hannah Schmitz stratega di Verstappen

Hannah Schmitz è con la Red Bull da oltre 15 anni. Fin da giovanissima, Hannah è stata contagiata dal virus delle auto. Questa passione per il funzionamento dei veicoli a quattro ruote si è poi trasferita nei suoi studi. Laureata in ingegneria meccanica presso l’Università di Cambridge, è entrata a far parte di Red Bull Racing come stagista nel 2009. Si è subito fatta notare a Milton Keynes, entrando a far parte del team strategico nel 2011. Insieme ai suoi colleghi, deve analizzare una montagna di dati simulando scenari per prevedere tutto ciò che potrebbe accadere durante il Gran Premio. Nonostante tutta la pianificazione, la F1 riserva spesso colpi di scena inaspettati, il che significa che Hannah deve spesso prendere decisioni in una frazione di secondo e a volte rischiare.

La capacità di prendere decisioni in una frazione di secondo

“Prendere una decisione in una frazione di secondo è incredibilmente emozionante “, spiega Hannah. ” Poi potresti avere venti secondi per vedere se quella decisione ha avuto successo. È praticamente un’eternità durante un Gran Premio. Credo che saper mantenere la calma sia una delle qualità essenziali di uno stratega.”

In più di un’occasione, Hannah ha fatto scommesse audaci che hanno assicurato la vittoria ai suoi piloti. Ad esempio, a Interlagos nel 2019, ha scelto di far effettuare tre soste ai box a Max Verstappen, sapendo che la terza gli avrebbe fatto perdere la testa della corsa a Lewis Hamilton. Questa decisione ha poi permesso all’olandese di sorpassare facilmente il rivale a fine gara.

Dal 2021, Hannah Schmitz, madre di due figli, è responsabile dell’ingegneria strategica e ha raggiunto altri traguardi straordinari. In diverse occasioni, i suoi autisti e i suoi superiori hanno elogiato le sue qualità e riconosciuto a lei il merito della vittoria.