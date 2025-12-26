Haaland posta una foto sulla bilancia e dice a Guardiola: “Tutto bene”

Guardiola aveva ammonito prima di Natale: «Ciascuno ha un peso da rispettare, e al loro rientro sarò lì per controllare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso rimarrà a Manchester»

Erling Haaland ha pubblicato oggi sui social media una foto che lo ritrae in piedi su una bilancia, con la scritta “tutto bene”, in riferimento all’avvertimento di Pep Guardiola riguardo all’aumento di peso dei suoi giocatori durante il periodo natalizio.

Cosa aveva detto Guardiola

Prima della pausa di tre giorni concessa Pep è stato chiaro. Chi sarebbe stato oltre il suo peso abituale sarebbe stato escluso dal match di sabato contro il Nottingham Forest. “Il calendario è così fitto che i giocatori hanno bisogno di rilassarsi, avranno le gambe fresche quando inizierà la partita. Ma ciascuno ha un peso da rispettare, e al loro rientro sarò lì per controllare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso, sabato rimarrà a Manchester”, aveva avvertito Guardiola. come riporta El Mundo “Arrivano ‘cicciottelli’. Possono mangiare a Natale, ma voglio tenerli d’occhio; devo fare la lista dei convocati per la partita del 27 contro il Nottingham Forest”

“Immaginate che un giocatore che al momento è in perfette condizioni arrivi con tre chili di troppo. Rimarrà a Manchester e non andrà a Nottingham, questo è certo”, ha aggiunto l’allenatore spagnolo.

La squadra di Guardiola giocherà la diciottesima giornata della Premier League nello stadio del Forest , e lo farà partendo dalla seconda posizione in classifica con 37 punti, due in meno dell’Arsenal e forte di una buona serie di risultati.