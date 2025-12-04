Goretzka è il preferito del Napoli, ma difficilmente andrà via dal Bayern a gennaio (Tmw)

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio, dati gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Tra i profili spicca quello di Goretzka, che pare sia il preferito degli azzurri; anche se Kobbie Mainoo dello United resta ad oggi il nome più discusso che potrebbe lasciare il club inglese in prestito.

Napoli, la situazione su Mainoo, Goretzka, Pellegrini e Frattesi

Tuttomercatoweb scrive:

Il nome ad oggi più caldo è quello di Kobbie Mainoo, esubero del Manchester United che potrebbe lasciare Old Trafford in prestito. Anche se il preferito sarebbe quel Leon Goretzka in scadenza col Bayern Monaco, ma che difficilmente si muoverà dalla Baviera in inverno. Attenzione poi ai profili italiani: Lorenzo Pellegrini alla Roma sta giocando, ma ufficialmente resta fuori dal progetto futuro giallorosso. Così come Davide Frattesi non sembra così tanto dentro le dinamiche dell’Inter, almeno in questa prima parte di stagione.

Su YouTube, Nico Schira continua ad aggiornare sull’emergenza centrocampo del Napoli:

“Conte non sbaglia una mossa, mentre porta da casa di Gasperini un successo pesante. Tuttavia, questo risultato va ora suffragato dagli acquisti del mercato.

Mainoo è un centrocampista forte, classe 2005, che allo United fa la riserva: entra come quarto o quinto cambio ma vuole giocare di più. Il ragazzo è scontento e accetterebbe volentieri un prestito. Napoli dovrebbe fare questo tipo di operazione e, eventualmente, valutare in futuro se acquistarlo definitivamente, in base ai piani dei Red Devils.

La soluzione in prestito sta prendendo quota grazie ai contatti tra Stellar Group, l’agenzia che rappresenta Mainoo, e Giovanni Manna. Le parti stanno dialogando da tempo: ci sono stati contatti a fine agosto, la trattativa è stata riavviata a fine ottobre e nel mese di novembre ci sono stati due summit e una conference call. La sensazione è che Mainoo sia il principale obiettivo, e la formula del prestito potrebbe essere la più semplice da raggiungere.”