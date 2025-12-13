Ferguson potrebbe tornare al Brighton il prossimo mese

Che non stia esattamente rendendo al meglio delle sue potenzialità è un fatto, ma che non vada bollato come bidone dopo 15 presenze complessive tra Serie A ed Europa League è una certezza. L’attaccante irlandese, arrivato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, ha già fatto storcere parecchi nasi. D’altronde la narrazione italica prevede che un 21enne alla prima stagione in un campionato differente abbia a questo punto dell’anno già segnato 20 gol e servito 10 assist. Ma non basta, come scrive la Gazzetta dello Sport, “il centravanti ha avuto finora diverse opportunità da quando è nella Capitale, per dirla con le parole del tecnico Gian Piero Gasperini: nella maggior parte dei casi non ha convinto appieno dopo un precampionato promettente”.

Il futuro di Ferguson

“i segnali lanciati dall’irlandese al Celtic Park non possono produrre per ora l’effetto di cambiare lo scenario, se non un destino forse già segnato in qualche modo: quello di un ritorno al Brighton il prossimo mese”

