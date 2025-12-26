Egitto e Salah agli ottavi di Coppa d’Africa, 1-0 al Sudafrica. Ma si parla solo delle polemiche arbitrali

L’Egitto è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale in Coppa d’Africa; hanno battuto il Sudafrica 1-0 grazie al rigore trasformato da Mohamed Salah.

L’Egitto agli ottavi grazie a Salah

Le Parisien scrive sulla gara:

I secondi 45 minuti sono stati sofferti, ma l’Egitto ha tenuto duro contro il Sudafrica e ha vinto grazie a un rigore del suo capitano Salah. Una vittoria che li manda alle fasi eliminatorie della Coppa d’Africa. L’Egitto ha sofferto molto nel secondo tempo dopo il cartellino rosso a Mohamed Hany poco prima dell’intervallo e ha quasi concesso un rigore nei minuti di recupero finali. Grazie a questo scontro vinto, gli egiziani da soli prendono il comando del Gruppo B. L’arbitraggio è stato al centro di questa partita, con un rigore molto generoso concesso agli egiziani e un braccio largo in area di rigore non fischiato per un possibile rigore al Sudafrica.

South African players were left in disbelief after not being awarded a penalty in stoppage time for a potential handball by Egypt inside the box 👀 pic.twitter.com/RIAcOxanub — ESPN FC (@ESPNFC) December 26, 2025

Nel post-partita, Salah ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Sono molto contento del risultato, abbiamo dominato la maggior parte della partita. Le nostre tattiche hanno funzionato e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Sono molto felice di essere qui in Marocco, di vedere i marocchini che ci sostengono. È davvero un’atmosfera incredibile e spero che continueremo così».