È stato Oriali, sentitosi offeso, a chiedere al Napoli di intervenire contro Allegri (Corsera)

Il Corriere della Sera ricostruisce quel che è accaduto l’altra sera in campo tra Allegri e Oriali, che cosa ha portato al comunicato. Oggi ci sarà la decisione del giudice sportivo: più probabile una multa che una squalifica.

Scrive il quotidiano:

Nessun dubbio sulla genesi, l’origine del male di quella che resta comunque una figuraccia in mondovisione della quale il calcio italiano poteva fare

a meno: un fallo di Rabiot alla mezz’ora del primo tempo su Politano, col francese che scalcia da terra l’avversario senza ricevere neanche un cartellino giallo che ci poteva stare. Anzi: doveva, secondo gli stessi vertici arbitrali. Da lì, il caos.

Oriali, secondo la panchina milanista, provoca Allegri ridendogli in faccia. Conte a un certo punto si mette pure a fare da paciere fra i due. A fine

partita, persa dai rossoneri 2-0, Max infila subito la via degli spogliatoi senza stringere la mano ad Antonio, che invece va a salutare Landucci, fidato vice del tecnico rossonero. Sembra finita lì. Davanti alle telecamere Allegri taglia corto («cose di campo»), ma Oriali non la pensa così. Chi c’era, assicura che il club manager del Napoli negli spogliatoi continuasse a urlare: «Non finisce così». Era evidentemente una promessa: ieri mattina ecco il comunicato ufficiale del club, letto dai dirigenti milanisti in aeroporto pochi minuti prima di imbarcarsi sul volo di ritorno per l’Italia. Sarebbe stato Oriali, sentitosi offeso, a chiedere al club di intervenire.

La polemica è servita. A pesare, c’è anche un precedente noto. Sempre fra Max e il Napoli. Anno 2023, il tecnico allora della Juventus dopo una

sconfitta deride i campani, che evidentemente non hanno dimenticato: «Bellissimo oh… siete riusciti a vincere uno scudetto». E pensare che a maggio, quando dopo lo scudetto Conte valutava l’addio, De Laurentiis aveva pensato proprio ad Allegri come sostituto. Antonio

poi è rimasto, mentre Max ha scelto il Milan.