È morto Davide Tizzano, vincitore di due ori alle Olimpiadi e presidente della Federcanottaggio

È morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio. Il due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi, deceduto all’età di 57 anni, era malato da tempo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. È stato atleta e dirigente eclettico. Oltre al canottaggio, infatti, ha praticato la vela arrivando a disputare anche la Coppa America. Impegnato nella politica sportiva, Tizzano oltre ad essere presidente della Federazione canottaggio, ricopriva il ruolo di presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Davide Tizzano ha iniziato la sua carriera nel canottaggio, distinguendosi sin da giovane. A 18 anni ha conquistato il primo titolo mondiale, anticipando il trionfo alle Olimpiadi di Seul 1988. Insieme a Piero Poli, Gianluca Farina e Agostino Abbagnale, ha vinto la medaglia d’oro, regalando un momento storico al canottaggio italiano.

Dopo una pausa, nel 1995, il suo allenatore Aldo Calì e i dirigenti del Circolo Canottieri Napoli lo hanno convinto a tornare ai remi con l’obiettivo di vincere un secondo oro olimpico nel doppio. La coppia formata da Tizzano e Abbagnale ha centrato l’obiettivo, e la Federazione Italiana Canottaggio ha eletto Tizzano “Atleta dell’Anno”.

Tizzano ha spaziato anche nella vela. Nel 1991 è entrato nel team de “Il Moro di Venezia” e nel 1992 ha raggiunto la finale dell’America’s Cup a San Diego. Sebbene il titolo sia sfuggito, il team ha ottenuto la prima vittoria azzurra in una regata finale. Nel 1993, a bordo di “Blue Emeraude” con l’armatore Raffaele Rajola, ha conquistato il titolo mondiale nella classe Maxi Yacht.

Dal 2013 Tizzano si dedica anche alla gestione sportiva. È stato membro del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e ha guidato la commissione atleti fino al 2017. Nel 2021 ha assunto la presidenza della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, organizzando i Giochi di Orano 2022 e la terza edizione dei Giochi del Mediterraneo da spiaggia a Creta nel 2023.

Davide Tizzano rappresenta un modello di eccellenza nello sport italiano, capace di emergere sia come atleta di livello mondiale sia come protagonista nella governance sportiva internazionale.