Diversi club di Liga e Premier sulle tracce di Lucca: per cederlo, il Napoli chiede un prestito oneroso

Lorenzo Lucca è al centro delle strategie di mercato del Napoli. Con il rientro di Lukaku, il club sta valutando il suo futuro e diversi club esteri, tra Premier League e Spagna, stanno monitorando il giovane attaccante per un possibile prestito oneroso con diritto di riscatto. Ne parla Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano.

Lucca via a gennaio? Il punto di Moretto

«Anche Lorenzo Lucca al Napoli sta cercando di capire un po’ il destino, la strada, il percorso da fare. Insomma, adesso con il rientro di Lukaku bisognerà capire poi la strategia del Napoli davanti.»

«L’unico dettaglio che voglio aggiungervi è che ci sono sempre più club all’estero che stanno cercando Lucca, sia in Premier League, sia in Spagna, insomma club che cercano un attaccante, club che stanno guardando in casa Napoli. Chiaramente il Napoli preferirebbe darlo all’estero piuttosto che in Italia.»

«Sicuramente chi volesse puntare Lucca, sa che deve spendere una certa cifra per un prestito oneroso, poi con il diritto di riscatto che può diventare obbligo, insomma, poi la formula si può trovare, ma sicuramente il prestito che chiede il Napoli deve essere oneroso. Vedremo, insomma, quale tipo di soluzione potrà venir fuori nelle prossime settimane.»