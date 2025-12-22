Di Lorenzo: «più vinci e più ti viene fame di vincere trofei»
A Sport Mediaset: «Abbiamo dimostrato di volerla più degli altri, abbiamo dimostrato che se giochiamo con questo spirito possiamo dare fastidio a chiunque»-
Si può parlare di apertura di ciclo?
«Sicuramente più vinci e più ti viene fame di vincere trofei. Ci tenevamo a vincere questa supercoppa, la volevamo tanto».
Il Napoli in alcune partite ha dimostrato che può dire la sua anche in Champions.
«È vero, abbiamo avuto momenti di calco. Se abbiamo questo spirito, questa unione, possiamo giocarcela con chiunque. Ci rituffiamo con entusiasmo in campionato, siamo contenti. Simao felici anche per tutti quelli che lavorano con noi, fisioterapisti, accompagnatori, tutta gente di Napoli che ci teneva a vincere».