Da Ronaldo a Salah cosa succede quando un giocatore va in rotta con la propria società (Athletic)

Cosa succede quando un giocatore di punta va in guerra con il proprio club? Quando Mohamed Salah ha accusato il Liverpool di “averlo messo sotto il bus” lo scorso weekend, ha fatto emergere un fenomeno ricorrente in Premier League: le stelle del calcio che rendono pubblica la loro insoddisfazione. Dal voler lasciare la squadra, al contestare l’allenatore o essere esclusi, questi giocatori raramente nascondono i loro sentimenti. Il passato mostra come i club abbiano gestito questi conflitti e se esiste una via di ritorno. The Athletic analizza alcuni casi famosi di giocatori in conflitto con il club… e come si sono risolti.

Alexander Isak al Newcastle United (2025)

Il caso di Alexander Isak è un esempio recente di come un giocatore possa arrivare allo scontro diretto con il club. L’attaccante svedese voleva lasciare il Newcastle United, convinto di avere una “promessa non vincolante” di rinnovo e miglioramento del contratto fatta dai dirigenti all’inizio del 2024. Tuttavia, la composizione della dirigenza cambiò quell’estate, dopo che il Newcastle evitò per poco una penalizzazione in punti per aver quasi violato le regole di Redditività e Sostenibilità della Premier League (PSR). Con Paul Mitchell, direttore sportivo dell’epoca, si decise che non fosse possibile aumentare lo stipendio di uno dei giocatori più pagati della squadra.

Il conflitto esplose quando Isak si rifiutò di viaggiare in Estremo Oriente per il tour pre-stagionale, di allenarsi o di giocare, comportandosi come se fosse in “sciopero”, come lo definì l’allenatore Eddie Howe. Nonostante i tentativi di Howe di convincerlo a tornare sui suoi passi e i ripetuti rifiuti del consiglio di lasciarlo andare, il giocatore rimase fermo nella sua decisione. Alla fine, Isak ottenne la sua strada e si trasferì al Liverpool per un record britannico di £125 milioni ($143 milioni). Tuttavia, la lunga saga di mercato lasciò conseguenze negative per il Newcastle, per il Liverpool, per la Svezia e per lo stesso Isak.

Cristiano Ronaldo al Manchester United (2022)

Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Old Trafford sembrava destinato a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda, ma le cose presero una piega inaspettata. Dopo essere stato capocannoniere del Manchester United nella stagione 2021-22, Ronaldo si trovò ai margini con l’arrivo di Erik Ten Hag. Il cinque volte Pallone d’Oro aveva espresso il desiderio di giocare di nuovo in Champions League, ma non riuscì a ottenere il trasferimento e iniziò la stagione partendo dalla panchina.

La situazione peggiorò quando, durante una vittoria per 2-0 contro il Tottenham, il 37enne si rifiutò di entrare come sostituto. Allenandosi da solo, Ronaldo rilasciò poi un’intervista a Piers Morgan in cui dichiarò di sentirsi “tradito” dai dirigenti e senza rispetto per Ten Hag, criticando pesantemente quasi ogni aspetto del Manchester United moderno. Il club, inizialmente sorpreso dall’intervista, avviò azioni legali per violazione di contratto. Alla fine, il 22 novembre, si raggiunse un accordo per la risoluzione immediata del contratto e Ronaldo, senza alcun pagamento, si trasferì all’Al Nassr della Saudi Pro League.

Pierre-Emerick Aubameyang all’Arsenal (2021)

Aubameyang all’Arsenal ha rappresentato un caso emblematico di disciplina e conflitto. L’attaccante accumulava infrazioni disciplinari, arrivando in ritardo a incontri importanti e non rispettando i protocolli Covid-19. La goccia che fece traboccare il vaso fu la sua assenza in una partita contro il Southampton, che portò il club a privarlo della fascia di capitano. L’Arsenal comunicò chiaramente: “Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il capitano, rispettino le regole e gli standard che tutti abbiamo stabilito. Siamo completamente concentrati sulla partita di domani.”

Nonostante i conflitti, Aubameyang riuscì a trasferirsi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato invernale, dichiarando: “Volevo spingere, volevo solo andare.” L’Arsenal venne a conoscenza del viaggio solo tramite i social, come mostrato nel documentario Amazon All Or Nothing, e la sua uscita fu sancita di comune accordo.

Diego Costa al Chelsea (2017)

Il rapporto tra Diego Costa e il Chelsea iniziò a deteriorarsi quando il club cinese Tianjin Quanjian fece un’offerta per l’attaccante con un ingaggio elevato. Prima di una partita contro il Leicester, Costa ebbe un litigio con il preparatore Julio Tous, creando tensioni con l’allenatore Antonio Conte. Nonostante ciò, Costa completò la stagione contribuendo alla vittoria della Premier League, ma il conflitto con Conte portò a un accordo per la sua cessione in estate. Costa contestò la versione ufficiale, sostenendo che Conte avesse spinto per la sua partenza.

Costa rimase in Brasile, multato per due settimane, mentre il Chelsea cercava un sostituto. Alla fine, il trasferimento all’Atletico Madrid fu concordato per oltre £50 milioni a settembre 2017, ma Costa poté unirsi alla squadra solo a gennaio a causa del blocco della FIFA sulle registrazioni di nuovi giocatori. L’episodio ebbe ripercussioni anche sul futuro di Conte.