Costacurta tuona contro Conte e Marotta: «Mi sembrano due boutade tutte e due»

Alessandro Costacurta a Sky Calcio Club ha analizzato l’ultima giornata di campionato del 2025 senza lesinare critiche per il Milan di Allegri: «Secondo me Nkunku è questo: è un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico, buon giocatore. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, mentre nel secondo tempo si è sbloccato lui con tutta la squadra. Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s’iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. 27 passaggi in 5 minuti e 20. Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà nel capire perché i tre difensori si devono passare la palla 27 volte invece di verticalizzarla. Credo che Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, che era fondamentale, ma su questa cosa qui, le verticalizzazioni, non ci ha messo mano. Con Fullgrug si sarà più diretti? Non è importante chi c’è. Noi con Sheva e Pippo si andava sulla seconda palla, non era importante che la prendessero i difensori…»

Poi ha commentato la vittoria del Napoli di Conte contro la Cremonese e soprattuto le parole dell’allenatore a fine gara

«Sono molto più sorpreso dalle dichiarazioni di Marotta: mi sembrano due boutade tutte e due. Cioè uno si scrolla di dosso una pressione e uno prova a mettergliela. A parte la questione seconde squadre, questa mi sembra una cosa alla Conte, ma non sono d’accordo con quello che ha detto Marotta, perché non vedo il Napoli nettamente favorito rispetto all’Inter».

