Conte ritrova il Bologna 43 giorni dopo: il punto più basso e poi la rinascita
Il Corsport ricostruisce. "Io morti non ne accompagno" sembrava la frase simbolo del declino. E invece poi la pausa di riflessione, il cambio modulo e la ripartenza
Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive di Napoli-Bologna finale di Supercoppa e ricorda che 43 giorni prima Bologna-Napoli è stato il punto più basso della gestione Conte. “Io morti non ne accompagno” sembrò la frase simbolo di un declino inarrestabile. La fuga a Torino durante la pausa delle Nazionali. Si parlava con insistenza di dissidi con i calciatori soprattutto sui metodi di allenamento. Al rientro ci fu Napoli-Atalanta, il match del grande cambiamento. Neres e Lang in campo, Politano in panchina. E il Napoli travolse la squadra di Palladino alla sua prima panchina al posto di Juric. Fu la svolta. Quarantatré giorni dopo, il Napoli di Conte affronta il Bologna.
Le parole dure al Dall’Ara dopo il ko, la fuga a Torino, il cambio modulo, Lang e la svolta: tutto in 43 giorni.
Conte firmava la sua prima vittoria da allenatore del Napoli proprio contro il Bologna. All’epoca non era ancora arrivato McTominay e il 4-3-3 era soltanto un’idea legata al mercato, e così il signor Antonio cuciva il 3-4-21: finì 3-0 per i futuri campioni d’Italia. Al ritorno e alla prima di questa stagione, e sempre al Dall’Ara, con il 4-3-3 sono arrivati un pareggio e la famosa sconfitta della svolta. Tutto chiaro? Viaggio nel tempo tattico, nuova vita e nuove cose, il solito Napoli, lo stadio nel deserto: dal Dall’Ara a Riyadh, un cerchio lungo quarantatré giorni. Non resta che chiuderlo scavando tra i ricordi: Conte ha giocato due finali di Supercoppa e le ha vinte entrambe.