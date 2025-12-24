Vogliamo ancora sminuire la passione e l’esperienza di Antonio Conte? Non vende fumo e parla a muso duro (Carratelli)

"È un artefice speciale. Il suo pensiero fisso, la sua "arcivernice" è la vittoria". Ha vinto la pazienza di aspettare il recupero degli indisponibili

Dal Corsport un’analisi sul lavoro di Conte al Napoli. Nonostante le critiche ed alcune prestazioni opache (oltre al numero infinito di infortuni muscolari e non che desta sospetti), l’allenatore ex Juve e Inter sta portando una mentalità e un modus operandi al Napoli con pochi precedenti nella sua storia, oltre al miglioramento singolo di molti calciatori.

Conte è l’artefice speciale del Napoli, vogliamo ancora sminuirne la passione autentica e il lavoro? (Carratelli)

Si legge così sul Corriere dello Sport a firma Carratelli:

“I bei tempi del “Corriere dei piccoli” stregava molto la capacità di un ineffabile Pier Cloruro de’ Lambicchi che con la sua “arcivernice” spennellava sui ritratti di personaggi famosi dandogli vita. […] L’arcivernice di Conte è ben nota: lavoro, duro lavoro, sacrificio, dedizione, sudore e un pensiero fisso, la vittoria, che, poi, è l’arcivernice della sua stessa vita. […] Prima di ogni tattica e strategia, Conte trasmette se stesso ai suoi giocatori. Un modello così vero e autentico che cattura ed esalta. Così Conte, per De Laurentiis, diventa il condottiero e, per Politano e Neres, “lo seguiremo sino alla morte”. Detto poi da Neres che, secondo il gossip da strapazzo, era tra i delusi non trovando immediata gloria. È successo che, al di là dell’emergenza degli infortuni, il lavoro di Conte a costruire e limare certi giocatori non ancora pronti è servito a lanciarli sul proscenio al momento opportuno. Ed ora sono protagonisti sfavillanti.

E ha vinto la pazienza di aspettare il recupero degli indisponibili. […] E c’è ancora tanto Conte nel rilancio di Juan Jesus, nella fiducia in Hojlund, nel credito continuo dato a Politano e Spinazzola, nel nuovo ruolo di McTominay lontano dalla luce del gol per diventare un baluardo a centrocampo (assente ancora Anguissa) e nell’impiego di Elmas, detestato da tutti i soloni, ma jolly prezioso. Questo è Conte. […]

Dopo la finale di Riyadh si parla del Napoli “più bello” degli ultimi anni. I giocatori sono sempre i protagonisti veri. Dietro di loro, però, c’è questo artefice speciale che non vende fumo, non fa cene ruffiane, non si piega alle sconfitte, parla a muso duro, lavora duramente e vince. Antonio Conte. Vogliamo fare ancora i sopracciò sminuendone la passione autentica, l’esperienza, la perizia e gli allenamenti troppo duri che ora fanno correre un Napoli ad alto gradimento?”