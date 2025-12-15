Conte inerme contro l’Udinese, dalla panchina non arriva nessuna svolta
L'allenatore del Napoli bocciato dalle pagelle dei quotidiani dopo la sconfitta in campionato contro l'Udinese
Dopo la sconfitta contro il Benfica di Mourinho, in una delle serate meno brillanti del Napoli, la squadra di Antonio Conte è caduta anche contro l’Udinese. Due ko ravvicinati, giustificati dal calo di energie dovuto ai numerosi impegni e a una rosa ridotta dagli infortuni.
Nella sfida a distanza tra Mourinho e Conte ha avuto la meglio il tecnico portoghese, e lo stesso copione si è ripetuto contro l’Udinese di Runjaic. Una settimana a dir poco negativa, che ha lasciato il segno anche nei giudizi della stampa: i quotidiani hanno infatti punito Conte con voti severi.
Conte prende 5 da Repubblica e 5 dal Corriere della sera e non va meglio con gli altri
Le pagelle di Conte
Corriere dello Sport 5
Un solo cambio rispetto a Lisbona, eppure il crollo del secondo tempo certifica il calo psicofisico della squadra già emerso mercoledì: mezzora fatale in balia delle onde dopo un primo tempo di controllo. I primi due pericoli veri arrivano tra l’88’ e il 94’: troppo tardi e zero tiri nello specchio. Ci prova inserendo Politano a destra insieme con Neres e chiude con due centravanti e il 4-2-4.
Gazzetta dello Sport 5
Il Napoli è di nuovo fragile e stanco in viaggio. Regge finché tiene la struttura difensiva, poi va al tappeto senza che lui cambi le cose.
Tuttosport 5
Match in costante soﬀerenza fisica, senza riuscire a cambiare dalla panchina.