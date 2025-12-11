Conte continua a essere super in campionato e ad andare in grande difficoltà in Europa (Repubblica)

Di Benfica-Napoli 2-0 scrive anche Marco Azzi su Repubblica:

Quasi sempre super in campionato, ma altrettanto spesso in grande difficoltà sul palcoscenico della Champions League. La malanotte di Lisbona è stato un crudele spaccato della carriera double face in panchina di Antonio Conte, che nemmeno alla guida del Napoli sta riuscendo a scrollarsi di dosso la maledizione dell’Europa, dove il tecnico leccese continua a collezionare più amarezze che gioie. Stavolta a metterlo ko (2-0) è stato il Benfica di José Mourinho ed è una sconfitta che brucia, perché ora la qualificazione degli azzurri ai sedicesimi è appesa a un filo. Il mal di trasferta rischia di condannare i campioni d’Italia, che erano già stati battuti da City e Psv.

La squadra di Conte a livello internazionale non dimostra ancora la stessa personalità con cui sta invece azzannando il campionato e la mancanza di tranquillità dei campioni d’Italia ha fatto pesare più del solito l’assenza di Lobotka, visto che McTominay ed Elmas sotto la pressione degli avversari sono apparsi sempre a disagio.