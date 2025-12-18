Riad è la prima porta che si spalanca davanti al Napoli per uscire dal cupo grigiore che sta per chiudere il 2025 dello scudetto. De Laurentiis in Arabia

Conte ha la faccia spenta, preoccupato solo di dare risposte sfuggenti, evasive (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli traccia un quadro forse un po’ troppo pessimistico della situazione del Napoli. Certamente Antonio Corbo è allarmato.

Scrive:

Viaggia con il Napoli il suo presidente. Non va solo a raccogliere l’incasso da riportare a Napoli. Aurelio De Laurentiis va a trasmettere il significato di una missione. Magari a sostenere il suo allenatore che nei filmati della conferenza di Riad aspetta le domande con una faccia spenta, preoccupato solo di dare risposte sfuggenti, evasive, irrisorie. Prova a convincere se stesso e chi lo ascolta che «dopo ogni vittoria ci sono reazioni che sono quasi sempre le stesse».

Riad è la prima porta che si spalanca davanti al Napoli per uscire dal cupo grigiore che sta per chiudere il 2025 dello scudetto con il ricordo di quel trionfo nel pomeriggio incantevole di una calda primavera nel panorama di Napoli, uno show teletrasmesso ovunque, di certo più spettacolare dello stesso campionato appena vinto. Anche Conte deve convincersi che questa a Riad non è solo una missione da circa 10 milioni per pagare spese di ingaggi a squadra e numeroso staff. Un colpo e via. Pur in un calcio che scade verso le mestizie di un ordinario business, la Supercoppa Italiana 2025 misura la statura della squadra oggi. È un trofeo da riportare nella città dei campioni in carica.

La Supercoppa non è solo fascino e sogno. Chiarisce che Napoli sarà nel 2026. Mette i brividi gennaio: in 28 giorni otto partite sui tre fronti che restano. Il tempo passa, sorridi e corri Napoli.