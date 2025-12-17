Compagnoni: «Alle Olimpiadi di Albertville 1992 non volevo andarci, avevo paura, mi rifugiai da nonna»

A Libero: «La cosa bella della Brignone è come sta affrontando la rincorsa verso le Olimpiadi. Lo sci ha aiutato Sinner a diventare un fenomeno nel tennis».

L’ex sciatrice Deborah Compagnoni ha rilasciato un’intervista a Libero per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

L’intervista a Deborah Compagnoni

Avevi un idolo da bambina?

«Sì, Ingemar Stenmark. Mi conquistava la naturalezza della sua sciata».

A Calgary 1988, infortunata, non c’eri, hai dovuto saltare quei Giochi: fu il primo rimpianto?

«In un certo senso sì ma vedere Tomba vincere due ori, e in quel modo, fu una preparazione mentale a quello che mi sarebbe accaduto poi».

Ad Albertville 1992 la consacrazione, con l’oro in supergigante prima dell’infortunio con tanto di urlo il giorno dopo in mondovisione:

«E pensa che non volevo neppure andarci, venni convocata perché avevo già vinto gare di coppa del mondo ma fui assalita quasi dalla paura, mi rifugiai a casa di mia nonna. Per fortuna mi fecero cambiare idea».

Ti sei ritirata a soli 29 anni: oggi gareggiano fino a 35 e oltre. Rimpianti?

«Ma no. Sono tempi diversi, prima di me una sciatrice a 25 era già passata, oggi basta guardare quel fenomeno della Vonn. L’esperienza sopperisce agli anni che passano se c’è la salute piena».

A Milano-Cortina quali sono le reali possibilità dell’Italia?

«Tante e in molte discipline, anche se l’infortunio della Bassino ci ha privato di una possibile medaglia. Però le Olimpiadi non sono soltanto lo sci. Un nome su tutti? Arianna Fontana nello shorttrack, è una campionessa infinita anche lei».

La Goggia giocherà in casa, in tutti i sensi:

«Sofia ha un’esperienza e una capacità di programmarsi che fa davvero ben sperare. E poi sulla pista Olimpia di Cortina è a suo agio, la conosce metro per metro. Farà benissimo».

E Federica Brignone? Pensi che ce la faccia a gareggiare?

«Lei viene da un infortunio pesante ma la cosa bella è come sta affrontando questa rincorsa, spero tanto che ci sia e in piena forma. Io ho sofferto, mi sono rotta le ginocchia più volte e per questo faccio un tifo particolare per lei».

Essere stato un campioncino di sci ha aiutato Sinner a diventare un fenomeno nel tennis?

«Ne sono convinta, essere stati bravi da ragazzini in uno sport dà una spinta unica se si cambia disciplina, soprattutto se professionistica. Nei movimenti laterali e nell’intuito che mette in certi colpi penso che Jannik debba parecchio allo sci, dove a 10 anni era una promessa».