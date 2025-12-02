Come cambia lo sport con l’emergenza climatica: le Olimpiadi non si svolgeranno più tra luglio e agosto

La crescente emergenza climatica determinata dall’eccessivo caldo sta spingendo Fifa, la Federazione mondiale di calcio, World Athletics e Cio a ripensare il calendario sportivo internazionale. Mondiali, Olimpiadi e campionati potrebbero essere spostati fuori dai mesi più caldi per tutelare gli atleti. Tra soluzioni: spostamenti stagionali, stadi coperti e pause di riserva. Il denaro resterà però il fattore determinante. Ne scrive il Daily Telegraph.

Il calcio pensa a giugno per le competizioni internazionali causa caldo

Il calcio pensa a giugno per le competizioni internazionali causa caldo. È esattamente ciò che Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha dichiarato ai delegati dell’assemblea generale dei club europei di ottobre. In quella occasione ha parlato della programmazione dei futuri Mondiali. “Se vuoi giocare nello stesso periodo ovunque, allora puoi farlo a marzo o a ottobre,” ha detto. “Perché a dicembre non giochi in una parte del mondo, e a luglio non giochi in un’altra parte.” Infantino parlava mentre si stava prendendo in considerazione lo spostamento in inverno del Mondiale 2034 in Arabia Saudita, e non necessariamente a novembre-dicembre, a causa della coincidenza con il mese sacro del Ramadan. Approfondendo il tema, ha aggiunto: “Non si tratta solo di una Coppa del Mondo; è una riflessione generale. Anche giocare in alcuni paesi europei a luglio è molto, molto caldo. Quindi forse dobbiamo pensare ai mesi migliori per giocare a calcio, che in Europa sono giugno. Non è molto usato, vero? Forse ci sono modi per ottimizzare il calendario, ma ne stiamo discutendo. Bisogna solo avere una mente aperta.”

Caldo, l’atletica vuole spostare la maratona olimpica

Solo due settimane e mezzo prima, Lord Coe, presidente della World Athletics, aveva avvertito che il calendario globale di tutti gli sport olimpici doveva essere “ripensato”. Coe parlava durante il clou dei Campionati Mondiali di Atletica a Tokyo. I primi giorni erano stati dominati da preoccupazioni per il caldo estremo e l’umidità soffocante. Ammettendo che gare come la maratona presto dovranno essere disputate in un periodo diverso rispetto al resto dell’evento, ha dichiarato alla Bbc.

Le Olimpiadi non si svolgeranno più tra luglio e agosto per il caldo

Perfino il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha indicato che il periodo in cui si disputano le Olimpiadi estive potrebbe presto non essere più fisso tra il 15 luglio e il 31 agosto. Il Cio ha dichiarato al Telegraph che il suo consiglio esecutivo scelse quelle date nel 2003. “Come il periodo migliore per atleti, calendario sportivo e programmazione televisiva” per i Giochi del 2012 e successivi, aggiungendo: “Il Cio sta attualmente attraversando un processo di ‘Pause and Reflect’ per prepararsi al futuro. L’organizzazione dei Giochi Olimpici, con i suoi diversi aspetti, è naturalmente un tema centrale di questo processo.”

Le partite dei mondiali di calcio negli Usa si svolgeranno nella tarda serata per il caldo

Le parole di Infantino su uno spostamento della Coppa del Mondo a marzo o ottobre sono arrivate a meno di una settimana dalle dichiarazioni di Victor Montagliani, vicepresidente Fifa, secondo cui le partite del prossimo torneo estivo potrebbero iniziare più tardi del previsto per evitare le ore più calde della giornata. Ciò segue la pubblicazione di uno studio secondo cui 10 dei 16 stadi negli Stati Uniti, Canada e Messico sono a rischio molto alto di stress da calore estremo. Il rapporto Pitches in Peril, co-prodotto da Football for Future e Common Goal, ha fornito la prima valutazione dei rischi delle città ospitanti la Coppa del Mondo allineata con l’Intergovernmental Panel on Climate Change.

Secondo il rapporto, 14 dei 16 stadi hanno superato quest’anno le soglie di sicurezza per almeno tre principali rischi climatici: caldo estremo, piogge impraticabili e inondazioni. La pubblicazione è seguita al primo Mondiale per per club a 32 squadre negli Stati Uniti, colpito da temperature torride e temporali, con diverse partite sospese. Enzo Fernández, vincitore con il Chelsea, ha dovuto sdraiarsi durante una partita per sentirsi “molto stordito” dal caldo.