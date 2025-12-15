Classifica senza padrone: il Napoli continua a salire e scendere (Gazzetta)

La squadra di Conte è l’unica squadra a essere stata in vetta solitaria per due turni in questo campionato. È accaduto alla quarta giornata, con 12 punti, e poi alla decima, con 22 punti.

L’Inter è sola in vetta per la prima volta: dopo mesi di continui avvicendamenti. La classifica trova finalmente un padrone? Chissà.

Scrive Matteo Brega per la Gazzetta dello Sport:

“Per la prima volta in questo campionato, l’Inter vive la bellissima solitudine della vetta. L’evoluzione dei risultati e della classifica non aveva ancora concesso alla squadra di Cristian Chivu questo privilegio, finora condiviso o vissuto in solitaria da Napoli, Milan e Roma.

Nei primi quattro mesi di stagione, nella corsa alla vetta si sono alternate tutte le grandi d’Italia, talvolta in compagnia e talvolta da sole. La Juventus è rimasta al comando nelle prime tre giornate, a punteggio pieno insieme al Napoli. Dopo altri novanta minuti, soltanto la squadra di Antonio Conte è riuscita a mantenere il ritmo del punteggio pieno”.

Classifica senza padrone

Scrive poi la Gazzetta dello Sport:

“Dalla quinta giornata in avanti è partito un vero e proprio ascensore in testa alla classifica. Milan e Roma sono salite insieme al Napoli; alla sesta giornata sono rimaste Napoli e Roma, mentre nel turno successivo è ricomparso il Milan di Massimiliano Allegri in solitaria. Una presenza fugace, perché all’ottava giornata in vetta sono tornate Napoli e Roma.

Antonio Conte e Gian Piero Gasperini hanno mantenuto la coppia al comando per un altro giro di giostra, ma alla decima giornata è rimasto di nuovo da solo il Napoli, evento che si era già verificato in precedenza.

Alla dodicesima giornata è rimasta sola la Roma, scavalcata però nel turno successivo da Milan e Napoli. Conte aveva già condiviso il primato con altre squadre e anche questa volta il duopolio è durato appena una giornata, la quattordicesima. Il pareggio del Milan contro il Sassuolo e la sconfitta del Napoli a Udine hanno fatto crollare anche questa coppia”.