Chivu: «Il Napoli ha perso? Pensiamo a noi e non guardiamo gli altri»

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida contro il Genoa

Coppia d’attacco?

«Lautaro e Pio fanno una bella coppia. oggi c’è da mettere un po’ tutto e bisogna adattarsi alla partita sapendo che il Genoa ha qualità del palleggio e carattere e noi dobbiamo essere pronti»

Sulle scelte di campo: «Faccio tante valutazioni, a partire dall’equilibrio per il terzo di destra, la velocità del centrale e le qualità individuali nella scelta. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità. Calhanoglu è Calhanoglu, ma chi l’ha sostituito ha sempre fatto bene».

Ha perso il Napoli e il Milan ha pareggiato, vi mette più pressione?

«Stimoli erano prima, perché siamo consapevoli dell’importanza della partita. Non abbiamo bisogno di vedere quello che fanno gli altri, lavoriamo per noi»

Chivu a Sky Sport

Quanto carica sapere i risultati delle altre squadre in anticipo?

«Dobbiamo guardare a noi stessi, giocare una partita che non sarà semplice perché il Genoa vive un buon momento e ha guadagnato parecchi punti, ha energia e gioca in casa. Dobbiamo calarci in questa partita».

Vi siete sentiti con De Rossi?

«No, questa settimana non abbiamo parlato».

Che Genoa ti aspetti?

«De Rossi ha trasmesso carattere e qualità, palleggiano meglio e cercano di aprirti per trovare le giocate in verticale. Le punte trovano i gol, sarà complicata».

Sulle scelte di formazione.

«Mi aspetto un gruppo consapevole dell’importanza della partita, dei momenti da comprendere il prima possibile perché a volte bisognerà mettere qualità e a volte intensità».