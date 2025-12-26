Chi è Ebrima Tunkara, il nuovo prodotto della cantera del Barcellona già soprannominato “il nuovo Yamal”

Scrive As: "Può giocare sia da esterno offensivo sia da interno di centrocampo. Nell’ultima pausa per le nazionali ha brillato con la selezione Under 17, mettendo a segno due gol e un assist in due partite"

Alla Masia c’è un nuovo nome che inizia a far rumore. Si chiama Ebrima Tunkara ed è uno dei talenti su cui il Barcellona sta puntando con maggiore convinzione. Ne parla As.

Ecco Tunkara, il nuovo talento della Masia

Il Barcellona può guardare al futuro con grande tranquillità. La Masia, la sua fabbrica di talenti calcistici, non si ferma mai. Nei campi della Ciudad Deportiva si stanno già formando giocatori che presto busseranno alle porte della prima squadra. Alcuni lo hanno già fatto, come i cugini Guille e Toni Fernández o Dro, che ha esordito contro la Real Sociedad, ma nel Juvenil A e nel Barça Atlètic di Belletti stanno emergendo diversi calciatori che hanno iniziato la stagione a tutta velocità.

Ebrima Tunkara è uno di questi. C’è chi arriva addirittura a definirlo il nuovo Lamine Yamal: parole importanti. Il giocatore, nato in Gambia ma con nazionalità spagnola, è un diamante che il Barcellona sta lucidando con grande cura. Nell’ultima pausa per le nazionali ha brillato con la selezione Under 17, mettendo a segno due gol e un assist in due partite.

Tunkara spicca per il suo potenziale fisico, ma grazie all’ottimo lavoro dei suoi allenatori è migliorato moltissimo nella comprensione del gioco. Mancino, possiede un’ottima tecnica palla al piede e un grande tiro. Può giocare sia da esterno offensivo sia da interno di centrocampo e ha già debuttato in Youth League.

Le potenzialità di Nomoko

Un altro esterno dal potenziale impressionante è Sama Nomoko. Classe 2008, si stava mettendo in luce con il Barça Atlètic di Belletti, che lo aveva reclutato dopo aver perso Jan Virgili. Purtroppo, nella partita di Youth League contro l’Eintracht Francoforte ha riportato un grave infortunio e dovrà restare lontano dai campi per dodici mesi a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con lesione associata di entrambi i menischi della stessa articolazione.

Si tratta di un attaccante dotato di grande velocità, molta potenza e notevole capacità di saltare l’uomo. È arrivato al Barcellona nel 2016, nella categoria Benjamín, e da allora il club blaugrana sta lavorando con attenzione su un giocatore che, se continuerà su questa strada, è considerato destinato ad arrivare ai massimi livelli. Con il Barça Atlètic ha collezionato 10 presenze, realizzando due gol e fornendo tre assist.