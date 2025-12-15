C’è anche Meret tra i candidati al Best XI Fifa del 2025, il Napoli ne ha tre: lui, Di Lorenzo e McTominay

Donnarumma e Retegui tra gli altri italiani in nomination. Per votare, basterà registrarsi al sito della Fifa.

La Fifa ha aperto le votazioni per decretare il miglior undici del 2025 e, tra i calciatori nominati, ce ne sono anche tre del Napoli.

Le nominations della Fifa per il “best XI”: presenti anche 3 calciatori del Napoli

In particolare, tra i portieri è stato nominato Alex Meret.

Tra i difensori, c’è Giovanni Di Lorenzo.

Tra i centrocampisti, il miglior calciatore della Serie A dello scorso anno, ovvero Scott McTominay.

Per votare, basterà collegarsi a questo sito.

Gli altri giocatori nominati sono i seguenti:

Portieri: Alisson Becker (Brazil and Liverpool), Yassine Bounou (Morocco and Al Hilal), Diogo Costa (Portugal and Porto), Thibaut Courtois (Belgium and Real Madrid), Michele Di Gregorio (Italy and Juventus), Gianluigi Donnarumma (Italy and Paris Saint-Germain, now Manchester City), Fabio (Brazil and Fluminense), John Victor (Brazil and Botafogo, now Nottingham Forest), Emiliano Martinez (Argentina and Aston Villa), Edouard Mendy (Senegal and Al-Ahli), Kevin Mier (Colombia and Cruz Azul), Manuel Neuer (Germany and Bayern Munich), Jan Oblak (Slovenia and Atletico Madrid), David Raya (Spain and Arsenal), Robert Sanchez (Spain and Chelsea), Unai Simon (Spain and Athletic Club), Yann Sommer (Switzerland and Inter Milan), Mile Svilar (Belgium and Roma), Wojciech Szczesny (Poland and Barcelona), Weverton (Brazil and Palmeiras), Ronwen Williams (South Africa and Mamelodi Sundowns).

Difensori: Pau Cubarsi (Spain and Barcelona), Marc Cucurella (Spain and Chelsea), Alphonso Davies (Canada and Bayern Munich), Ruben Dias (Portugal and Manchester City), Denzel Dumfries (Netherlands and Inter Milan), Raphael Guerreiro (Portugal and Bayern Munich), Achraf Hakimi (Morocco and Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Spain and Bournemouth/Real Madrid), Ibrahima Konate (France and Liverpool), Kalidou Koulibaly (Senegal and Al Hilal), Jules Kounde (France and Barcelona), Gabriel Magalhaes (Brazil and Arsenal), Marquinhos (Brazil and Paris Saint-Germain) Nuno Mendes (Portugal and Paris Saint-Germain), Nicolas Otamendi (Argentina and Benfica), Willian Pacho (Ecuador and Paris Saint-Germain), Antonio Rudiger (Germany and Real Madrid), William Saliba (France and Arsenal), Thiago Silva (Brazil and Fluminense), Dayot Upamecano (France and Bayern Munich), Virgil van Dijk (Netherlands and Liverpool).

Centrocampisti: Jhon Arias (Colombia and Fluminense/Wolves), Jude Bellingham (England and Real Madrid), Moises Caicedo (Ecuador and Chelsea), Frenkie De Jong (Netherlands and Barcelona), Bruno Fernandes (Portugal and Manchester United), Enzo Fernandez (Argentina and Chelsea), Ryan Gravenberch (Netherlands and Liverpool), Joshua Kimmich (Germany and Bayern Munich), Alexis Mac Allister (Argentina and Liverpool), Jamal Musiala (Germany and Bayern Munich), Joao Neves (Portugal and Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Portugal and Al Hilal), Michael Olise (France and Bayern Munich), Cole Palmer (England and Chelsea), Pedri (Spain and Barcelona), Declan Rice (England and Arsenal), Fabian Ruiz (Spain and Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Portugal and Manchester City), Federico Valverde (Uruguay and Real Madrid), Vitinha (Portugal and Paris Saint-Germain), Florian Wirtz (Germany and Bayer Leverkusen/Liverpool).

Attaccanti: Salem Al Dawsari (Saudi Arabia and Al Hilal), Bradley Barcola (France and Paris Saint-Germain), Ousmane Dembele (France and Paris Saint-Germain), Desire Doue (France and Paris Saint-Germain), Serhou Guirassy (Guinea and Borussia Dortmund), Viktor Gyokeres (Sweden and Sporting/Arsenal), Erling Haaland (Norway and Manchester City), Luiz Henrique (Brazil and Botafogo/Zenit St Petersburg), Alexander Isak (Sweden and Newcastle, now Liverpool), Harry Kane (England and Bayern Munich), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia and Napoli/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Poland and Barcelona), Lautaro Martinez (Argentina and Inter Milan), Kylian Mbappe (France and Real Madrid), Lionel Messi (Argentina and Inter Miami), Joao Pedro (Brazil and Brighton/Chelsea), Raphina (Brazil and Barcelona), Mateo Retegui (Italy and Atalanta/Al-Qadsiah), Cristiano Ronaldo (Portugal and Al Nassr), Mohamed Salah (Egypt and Liverpool), Vinicius Jr (Brazil and Real Madrid), Lamine Yamal (Spain and Barcelona).