479 minuti in 6 gare, McTominay avrebbe bisogno di riposare, ma è impossibile

Il Corsport scrive che il calciatore e l'allenatore sono consapevoli degli sforzi che sta compiendo e che dovrebbe fermarsi, ma che gli infortuni non lo permettono

Scott McTominay sempre presente col Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che lo definisce l’highlander riportando i numeri che non possono mentire.

“479 minuti nelle ultime sei partite, quasi sempre titolare, eccezion fatta per la Coppa Italia contro il Cagliari, dove è entrato nell’ultima mezz’ora e ha calciato anche uno dei rigori”.

Ovvio che lo scozzese non ha riposo a causa dei numerosi infortuni che lasciano la rosa del Napoli scoperta.

“McTominay è diventato il riferimento obbligato nel cuore del campo, perché la coperta non è corta: è cortissima. Lobotka e Gilmour sono fuori, Anguissa pure, De Bruyne idem, Elmas si sta adattando da regista. In mezzo, l’unico vero centrocampista di inserimento, l’unico costruito per fare su e giù senza sosta, resta proprio lo scozzese”.

Toccherà ancora a lui dunque contro l’Udinese, “l’idea di farlo riposare non è impraticabile: è impossibile”.Avrebbe bisogno di riposo, ma sa bene che non è il momento giusto