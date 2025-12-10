Caso Araújo, il calcio si interroga sulla salute mentale: per Fifpro, serve una pausa invernale per rigenerarsi

Ronald Araújo, in seguito a un’espulsione rimediata in Champions contro il Chelsea e le critiche piovutegli addosso, ha chiesto al Barcellona una pausa per curare la sua salute mentale. Da lì, il calcio ha cominciato a ragionare su un tema trascurato per molti anni. Come si arriva dunque a questo punto? So Foot ha intervistato Vincent Gouttebarge, responsabile medico di Fifpro, il sindacato dei calciatori.

L’approccio di Ronald Araújo ti sembra senza precedenti nel calcio d’élite? Abbiamo mai visto qualcosa di paragonabile?

«Per quanto ne so, no. Non conosco altri casi simili, almeno non in modo così evidente. Naturalmente, non tutti i casi escono pubblicamente, quindi questo non significa che non sia mai successo. Ma un giocatore di questo livello che esprime così chiaramente che ha bisogno di una pausa per motivi di salute mentale, è davvero uno dei primi casi nel nostro sport».

Cosa pensi che questo riveli, specialmente in un contesto in cui i giocatori temono ancora di perdere il loro posto in squadra se parlano del loro stato mentale?

«Penso che questo confermi diverse cose. La prima è che il pudore intorno a questo tema sta diminuendo. I giocatori stanno iniziando a sentirsi più sicuri di condividere le loro difficoltà psicologiche, nello stesso modo in cui condividerebbero il disagio muscolare o l’affaticamento fisico. Per molto tempo non hanno osato parlarne perché avevano paura di perdere il loro posto in squadra o danneggiare la loro immagine. La seconda cosa è che viene convalidato l’approccio di noi sindacati che difendiamo i carichi di lavoro dei calciatori da diversi anni».

Concretamente, come si stanno adattando i club a questa realtà?

«Ci sono progressi. I club stanno diventando un po’ più ricettivi, e questo è in gran parte grazie al nostro lavoro, specialmente in Francia. Ora possiamo vedere che ci sono professionisti della salute mentale in diversi club francesi, cosa che non esisteva alcuni anni fa. Questo è uno sviluppo molto positivo. Anche il direttore medico della Federcalcio francese, Dr. Emmanuel Orhant, organizza regolarmente una conferenza medica. Inoltre, non tutti i club sono equipaggiati allo stesso modo. Alcuni hanno risorse finanziarie e umane più significative, come il Paris Saint-Germain, per esempio, che ha lavorato sulla salute mentale per diversi anni. Altri club hanno meno risorse e si stanno muovendo più lentamente. Ma nel complesso, le cose si stanno muovendo. E la testimonianza di un giocatore come Ronald Araújo ha necessariamente un impatto diretto sui club: li spinge a interrogarsi, a guardare cosa può essere migliorato per evitare di raggiungere una situazione di rottura».

Il fatto che un giocatore di alto profilo come Araújo stia parlando, è un importante passo avanti?

«Sì, assolutamente. Abbiamo sempre bisogno di un giocatore con una forte reputazione per fare le cose. Nel calcio, non appena un giocatore riconosciuto parla di salute mentale o di un altro problema medico, mette immediatamente l’argomento all’ordine del giorno di leghe e federazioni. Questo è molto importante, perché aiuta a normalizzare queste discussioni».

Dal punto di vista medico, c’è un vantaggio concreto nel prendersi una pausa a metà stagione?

«Sì, certo. Anche per questo Fifpro difende l’idea di una pausa invernale sufficiente e significativa. Una pausa mentale è essenziale, è importante per il recupero fisiologico, ma soprattutto mentale. Prendere un po’ le distanze dal calcio, trascorrere del tempo con la famiglia, rigenerarsi… aiuta a prevenire i crolli mentali. E più il calendario si intensifica, più questa necessità diventa inevitabile».