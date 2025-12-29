Caressa: «Con il nuovo modulo Hojlund vola, numeri raddoppiati e primo per velocità tra gli attaccanti»

A Sky Calcio Club: «Ha gol più e assist: da 2 a 6. I numeri sono tutti cresciuti: tiri in porta da 1 a 5, sono triplicati e raddoppiati i tocchi in area di rigore. Velocità massima in fase offensiva e in fase difensiva, 32.9-30.5 Km/h».

Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha acceso i riflettori su Rasmus Højlund, evidenziando come le nuove scelte tattiche del Napoli di Antonio Conte stiano esaltando al massimo le caratteristiche dell’attaccante danese. Il cambio di modulo ha inciso in maniera evidente sul suo rendimento: Højlund è più coinvolto nella manovra, arriva con maggiore continuità alla conclusione e appare decisamente più incisivo rispetto alle precedenti versioni viste in campo. I numeri, come sottolineato da Caressa, raccontano una crescita netta sotto tutti gli aspetti, confermando come il sistema di Conte stia valorizzando al meglio il suo potenziale.

Ecco le sue parole:

«Hojlund in campionato, tra le prime sette e le partite dopo il cambio di modulo, ha radicalmente cambiato i suoi numeri. E forse non è un caso. Ha gol più e assist: da 2 a 6. I numeri sono tutti cresciuti: tiri in porta da 1 a 5, sono triplicati e raddoppiati i tocchi in area di rigore.

E sono raddoppiati anche i tocchi nell’ultimo terzo. Quindi non c’è dubbio, questo nuovo modo di giocare favorisce Hojlund. Perché probabilmente ha più spazio per andare e più profondità per giocare. Velocità massima in fase offensiva e in fase difensiva, 32.9-30.5 Km/h. È primo tra gli attaccanti in tutti e due i numeri, sia come velocità propositiva che come velocità difensiva».