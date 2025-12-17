Bruno Fernandes, dopo le accuse non sarebbe una sorpresa se lo United lo cacciasse in estate (Telegraph)

Le parole di Bruno Fernandes sono, per il Telegraph, “scioccanti e inopportune”. Perché nel suo atto d’accusa al Manchester United il capitano apre una crisi profonda, “investe i suoi compagni di squadra e, cosa ancora più significativa, il club. O meglio, coloro che sono alla guida dello United – la Ineos di Sir Jim Ratcliffe. Le sue critiche non potrebbero essere più fulgide. Non nel linguaggio, ma nelle implicazioni”.

Per il Telegraph nell’intervista “ci sono tre commenti esplosivi”. Quando dice che “i soldi sono più importanti di qualsiasi altra cosa” per chi ora gestisce lo United. Quando ribadisce la sua posizione insinuando che “la lealtà non è più considerata come una volta” e accusa persino la dirigenza di non aver avuto il “coraggio” di affrontare l’allenatore Ruben Amorim, che si era opposto alla sua vendita in Arabia Saudita e voleva che Fernandes restasse.

Poi Fernandes attacca i suoi compagni: “Vedi cose intorno a te, giocatori che non danno più tanto valore al club e non lo difendono altrettanto”.

“Se Fernandes deduce che si sente sottovalutato – scrive il Telegraph – deve riconsiderare rapidamente la cosa. O chiedere di andarsene. Mancano meno di due settimane all’apertura del mercato di gennaio e non ci si può aspettare che questo accada con Fernandes. Ma a lungo termine? Sembra che Fernandes abbia creato una frattura tra sé e chi gestisce lo United. Potrebbero protestare di essere ottimisti riguardo alle sue parole, ma queste situazioni di solito finiscono in un solo modo. Non sarebbe una sorpresa se Fernandes venisse cacciato via la prossima estate dallo United”.

“Le sue parole non hanno il sapore di quelle di un capitano dello United che cerca di guidare la squadra attraverso continue avversità”.