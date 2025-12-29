Biglietti Napoli-Verona, ancora tagliandi disponibili. Come acquistarli

Il Napoli ha chiuso il 2025 con la vittoria contro la Cremonese e si appresta a partire nel 2026 con l’impegno fuori casa contro la Lazio, per poi affrontare al Maradona l’Hellas Verona. Dal 10 gennaio sono in vendita i biglietti per assistere al match secondo le modalità che il Napoli ha reso note.

Biglietti Napoli-Verona

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, match che si disputerà mercoledì 7 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

Prezzi biglietti Napoli-Verona

I prezzi per i bilietti Napoli Hellas Verona:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 €

CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 €

DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 €

TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €

Come acquistare i biglietti di Napoli-Verona

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 14 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle ore 12:00 di lunedì 15 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 17 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 12 Dicembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di giovedì 18 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.