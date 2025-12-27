Biathlon, Sivert Bakken è morto con la maschera ipossica sul volto: in Italia era vietata, per la Wada non è doping

La morte improvvisa di Sivert Bakken, talento norvegese del biathlon (uno sport invernale che combina lo sci di fondo con il tiro a segno con carabina) trovato senza vita in un hotel del Trentino, riaccende prepotentemente i riflettori su una pratica di allenamento sempre più diffusa ma controversa. L’atleta, 27 anni e con precedenti problemi cardiaci, indossava una maschera ipossica per simulare la mancanza di ossigeno dell’alta quota: ne parla Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera.

La morte di Bakken e i rischi della maschera ipossica: i dettagli

Si legge sul Corriere della Sera

Sivert Bak­ken, 27 anni, uomo di punta del bia­thlon inter­na­zio­nale, è stato tro­vato senza vita la mat­tina del 23 dicem­bre in una stanza dell’albergo Dolo­miti del Passo di Lavazè da un com­pa­gno della Nazio­nale con cui era in ritiro ai 1.800 metri del valico tren­tino. Il col­lega aveva bus­sato alla sua porta la sera pre­ce­dente e non avendo rice­vuto rispo­sta ha pen­sato si fosse già addor­men­tato. L’autop­sia, che si svol­gerà a Trento, sta­bi­lirà il momento del decesso. Bocca e naso di Bak­ken erano ostruiti da una maschera Emt (Ele­va­tion Trai­ning Mask), dispo­si­tivo che per­mette di ridurre fino a dieci volte l’aria respi­rata per simu­lare l’effetto ipos­sico dell’alta quota (fino a 7.500 metri «vir­tuali» sul livello del mare) per — a detta di chi lo pro­duce — miglio­rare resi­stenza, potenza.

L’allarme lan­ciato dai respon­sa­bili olim­pici scan­di­navi — che da vent’anni fanno dell’ipos­sia una chiave del loro alle­na­mento — fa ipo­tiz­zare un pos­si­bile col­le­ga­mento tra la morte di Sivert e l’uso della maschera. Dai 24 ai 26 anni Bak­ken era stato sospeso dall’atti­vità ago­ni­stica per una mio­car­dite e da poco era stato auto­riz­zato a gareg­giare, come aveva fatto pochi giorni prima del decesso sul cir­cuito di Le Grand Bor­nand, in Fran­cia.

Un allarme lanciato da tempo

Di ipos­sia si parla dagli anni Novanta, quando i cicli­sti di punta acqui­sta­vano tende che simu­la­vano quote com­prese tra i 2.000 e i 4.000 metri per otte­nere bene­fici simili a quelli della (proi­bita) Epo, ovvero un aumento dei glo­buli rossi. Vie­tata solo in Ita­lia e solo dalla legge penale fino allo scorso anno, la tenda ipos­sica è con­sen­tita nello sport per­ché la meto­do­lo­gia non è con­si­de­rata doping dalla Wada. La maschera è uno stru­mento più banale e mec­ca­nico della tenda: su Ama­zon se ne tro­vano decine di modelli dai 15 a oltre 100 euro e fun­zio­nano con una val­vola che regola il flusso d’aria.

La scienza, quella vera, è più che scet­tica sul loro uso. Due tra gli studi più impor­tanti tra le cen­ti­naia sull’argo­mento, pub­bli­cati sul Jour­nal of Strenght and Con­di­tio­ning Research e sull’euro­pean Jour­nal of Applied Phy­sio­logy, evi­den­ziano «mode­stis­simi effetti sulla pre­sta­zione», non com­pa­ra­bili con il vero alle­na­mento in altura, e pos­si­bili «rea­zioni avverse in par­te­ci­panti agli espe­ri­menti che ripor­tano sen­sa­zioni di clau­stro­fo­bia, diso­rien­ta­mento e sof­fo­ca­mento».