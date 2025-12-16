Best XI Fifa del 2025: Donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera

La cerimonia dei Fifa Awards 2025 ha celebrato il calcio a 360 gradi, premiando non solo le prestazioni sportive di altissimo livello, ma anche i gesti di grande valore umano. Tra i calciatori premiati spicca anche Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma miglior portiere del mondo

Si legge sul sito Fifa:

“Gianluigi Donnarumma è stato nominato The Best Fifa Men’s Goalkeeper 2025, conquistando il riconoscimento per la prima volta in carriera. Il portiere italiano ha vissuto una stagione memorabile con il Paris Saint-Germain, coronata dalla vittoria della Champions League 2024/25, con la porta inviolata nella finale del 31 maggio 2025 vinta 5-0 contro l’Inter. Nello stesso anno ha aggiunto al suo palmarès anche Ligue 1, Coppa di Francia e Trofeo dei Champions, oltre alla finale della Coppa del Mondo per Club. Oggi in forza al Manchester City, Donnarumma ha superato nella votazione portieri del calibro di Alisson, Courtois, Neuer e Martínez.”

Ovviamente, battuto anche Meret.

Premio Puskás 2025 a Santiago Montiel

“Il Premio Puskás Award 2025 è stato assegnato a Santiago Montiel, ala dell’Independiente, per la spettacolare rovesciata realizzata contro l’Independiente Rivadavia nella Liga Profesional argentina. Un gesto tecnico di rara bellezza, messo a segno nel maggio 2025 con un sinistro potente da fuori area. “Non ci ho pensato, ho solo calciato”, ha raccontato Montiel dopo il gol. Con questo successo diventa il secondo argentino consecutivo a vincere il premio, dopo Alejandro Garnacho nel 2024.”

Nulla da fare nemmeno per il gol di Deiola del Cagliari messo a segno contro il Venezia il 18 maggio 2025.

Fair Play Fifa 2025 al dottor Andreas Harlass-Neuking

“Il Fifa Fair Play Award 2025 è stato conferito al dottor Andreas Harlass-Neuking, medico dello Ssv Jahn Regensburg (club ora in 3. Liga). Nell’aprile scorso, prima di una gara di 2. Bundesliga contro il Magdeburgo, il medico è intervenuto sugli spalti per rianimare un tifoso colto da malore, permettendo il successivo trasporto in ospedale in condizioni stabili.”