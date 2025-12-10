Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma tutti, McTominay c’è, gioca con Elmas a centrocampo

I nuovi titolarissimi: in attacco Neres, Hojlund e Lang; difesa composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Olivera preferito a Spinazzola

Benfica-Napoli, è allarme ultras: si temono contatti con i tifosi dello Sporting che rientrano da Monaco

La sfida di Lisbona si gioca ben prima del fischio d’inizio. A preoccupare non è solo la temperatura calcistica del Da Luz, ma soprattutto il timore di nuovi scontri tra ultrà del Napoli e dello Sporting, dopo i gravi incidenti dello scorso ottobre a Napoli. Con oltre 3500 tifosi azzurri in arrivo in Portogallo e gli hooligan biancoverdi di rientro da Monaco, l’allerta ordine pubblico è altissima. Il punto di Marco Azzi su Repubblica.

Si legge su Repubblica:

“Il Napoli non sarà da solo nella trasferta della verità in Portogallo. Al seguito dei Campioni d’Italia è annunciata infatti una maxi carovana di oltre 3500 tifosi al seguito dei campioni d’Italia, che cercheranno di farsi sentire nella bolgia del monumentale stadio Da Luz. L’atmosfera al fischio d’inizio sarà molto calda, trattandosi di una sfida decisiva anche per il futuro nella Champions League del Benfica. Ma l’allarme per l’ordine pubblico è legato soprattutto alle forti tensioni tra gli ultrà azzurri e i loro avversari dell’altra squadra di Lisbona, lo Sporting.”

“È ancora fresco, infatti, il ricordo degli scontri (con fermi e qualche ferito lieve) che si erano verificati lo scorso 1 ottobre, a poche ore dalla sfida giocata al Maradona, quando fu necessario l’intervento delle forze dell’ordine in zona via Marina per evitare dei guai peggiori.”

“Gli ultrà dello Sporting rientrano stamattina in città dalla trasferta di ieri a Monaco di Baviera, e c’è dunque il timore di nuovi contatti con i tifosi del Napoli. Tanti i voli in partenza dall’Italia per Lisbona, nonostante lo sciopero generale previsto per domani in Portogallo, che complicherà il rientro alla base dei 3500. Della carovana non farà parte Aurelio De Laurentiis, che stasera vedrà la gara in tv.”