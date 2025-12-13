Balzarini, Mediaset: «Al 99% Conte lascerà il Napoli»
«Frattesi alla Juve non mi pare una cosa praticabile. Vogliono 35 milioni e, vista la situazione finanziaria della Juve, sarebbe un’operazione azzardata».
Il giornalista di SportMediaset Gianni Balzarini, intervenuto a Radio Bianconera, ha analizzato diversi temi legati all’attualità della Juventus, partendo dal mercato.
Sull’ipotesi Frattesi in bianconero è netto:
«Non mi pare una cosa praticabile. Per Frattesi vogliono 35 milioni e, vista la situazione finanziaria della Juve, sarebbe un’operazione azzardata».
Il punto è tattico: «Serve una difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3. Spalletti ora deve tirare una linea e capire su chi può contare. Basta prove ed esperimenti, ora è il momento di affidarsi a un blocco fisso e consolidabile».
Capitolo Icardi: «Non credo che la Juve vada su di lui. Vorrebbe dire addio sicuro a Vlahovic a fine anno e non puntare su David, cosa che invece andrebbe fatta. Servono giocatori con mentalità vincente, che prendano per mano la squadra».
Sul tema leadership torna più volte: «Questa squadra ha bisogno di un condottiero. Bremer non lo è, perché non ha vinto titoli importanti. Ricordo Evra: servono giocatori che entrino nello spogliatoio e dicano cosa hanno conquistato. Un allenatore come Spalletti non può farcela da solo. I giocatori di oggi sono più sconnessi da certe dinamiche, il calcio è cambiato».
Su Yildiz: «La sua permanenza può essere legata alla costruzione di una squadra vincente, ed è giusto così. Quest’anno si lotta per il quarto posto. Se non arrivasse, preferirei restare fuori dalle coppe».
Infine una battuta su Conte: «Al 99% lascerà il Napoli».