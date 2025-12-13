Balzarini, Mediaset: «Al 99% Conte lascerà il Napoli»

Il giornalista di SportMediaset Gianni Balzarini, intervenuto a Radio Bianconera, ha analizzato diversi temi legati all’attualità della Juventus, partendo dal mercato.

Sull’ipotesi Frattesi in bianconero è netto:

«Non mi pare una cosa praticabile. Per Frattesi vogliono 35 milioni e, vista la situazione finanziaria della Juve, sarebbe un’operazione azzardata».

Il punto è tattico: «Serve una difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3. Spalletti ora deve tirare una linea e capire su chi può contare. Basta prove ed esperimenti, ora è il momento di affidarsi a un blocco fisso e consolidabile».

Capitolo Icardi: «Non credo che la Juve vada su di lui. Vorrebbe dire addio sicuro a Vlahovic a fine anno e non puntare su David, cosa che invece andrebbe fatta. Servono giocatori con mentalità vincente, che prendano per mano la squadra».

Sul tema leadership torna più volte: «Questa squadra ha bisogno di un condottiero. Bremer non lo è, perché non ha vinto titoli importanti. Ricordo Evra: servono giocatori che entrino nello spogliatoio e dicano cosa hanno conquistato. Un allenatore come Spalletti non può farcela da solo. I giocatori di oggi sono più sconnessi da certe dinamiche, il calcio è cambiato».

Su Yildiz: «La sua permanenza può essere legata alla costruzione di una squadra vincente, ed è giusto così. Quest’anno si lotta per il quarto posto. Se non arrivasse, preferirei restare fuori dalle coppe».

Infine una battuta su Conte: «Al 99% lascerà il Napoli».